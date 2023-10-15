Патриарх Кирилл призвал священников уделять молодежи больше внимания

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Патриарх отметил, что сегодня при монастырях и в целом в России работает немало школ, которые воспитывают учеников в православном духе, прививая духовные ценности и культуру. Но многие после окончания учебных заведений забывают о полученных знаниях, поэтому задача священников сохранять связь и поставить работу с молодежью в приоритет.

«Это не какая-то дополнительная нагрузка, как некоторые батюшки считают. Отслужил литургию, потом молебен, панихиду - „какая еще молодежь? Устал я уже“. Нет, это твой приоритет. Лучше поручи кому-нибудь панихиду отслужить, а сам иди к молодежи. Отождестви себя с ними, почувствуй их проблемы, ответь на их вопросы, говори с ними живым человеческим языком, а не мертвыми славянизмами, для того чтобы они слышали голос церкви и укреплялись в вере», - заявил предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что миссия священнослужителей не только в служении здесь и сейчас, но и в заботе о будущем, чтобы подрастающее поколение с достоинство и честью приняло на себя ответственность за будущее православного христианства.

Ранее патриарх Кирилл попросил монахов посещать раненых в военных госпиталях. Он подчеркнул, что сейчас наступило время показать ответственность за народ и страну не только молитвами, но и делом и помочь тем, кто встал на защиту России и пострадал во время исполнения воинского долга.