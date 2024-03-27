Патриарх Кирилл призвал не пугать людей несуществующим «русским национализмом»

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», - сказал он.

Патриарх напомнил, что нужно говорить о важности и роли русского народа в сохранении такой многонациональной страны. По его словам, теракт в Crocus City Hall указывает на то, что против России пытались разыграть сценарии с использованием религиозного и межнационального факторов.

Он говорил о том, что случившееся в концертном зале поражает цинизмом и жестокостью. Патриарх признался, что глубоко потрясен трагедией в Crocus City Hall , которая произошла 22 марта перед выступлением группы «Пикник».