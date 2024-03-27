27 марта 2024, 14:59

Патриарх Кирилл призвал не пугать людей несуществующим «русским национализмом»

РИА «Новости»
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Русского национализма не существует, потому не стоит никого пугать этими словами. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора. Его процитировало РИА «Новости».

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», - сказал он.

Патриарх напомнил, что нужно говорить о важности и роли русского народа в сохранении такой многонациональной страны. По его словам, теракт в Crocus City Hall указывает на то, что против России пытались разыграть сценарии с использованием религиозного и межнационального факторов.

Он говорил о том, что случившееся в концертном зале поражает цинизмом и жестокостью. Патриарх признался, что глубоко потрясен трагедией в Crocus City Hall , которая произошла 22 марта перед выступлением группы «Пикник».

Россия Патриарх Кирилл Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 15:09
Ученым рассказали о возможности получить социальную ипотеку
Телеканал «360»
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Ученые могут получить социальную ипотеку с выгодной ставкой за уникальные открытия. Об этом ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал научный сотрудник лаборатории клеточной инженерии Л. К. Эрнста Алан Джагаев.

«Социальную ипотеку с выгодной ставкой можно получить за уникальные открытия. Так, например, подмосковный ученый разработал ген, который при введении в зародыш птицы способствует быстрому росту птенца», - сказал он.

Ученый отметил, что это достижение в будущем приведет к отказу от антибиотиков, которые применяют для активного набора массы пернатых.

Ранее стало известно о медсестре из Щелкова Эмилии Федоровой, которая приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». В Московской области ее проводят с 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также молодой ученый из Дубны Иван Соколов получил сертификат на льготную ипотеку и купил квартиру в новом доме.

Ипотека Социальная ипотека
27 марта 2024, 15:08
Оператор Поморин рассказал о спасении съемочной группы во время теракта в Crocus City Hall
Global Look Press
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Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт «Пикника» 22 марта, рассказал, как ему удалось спасти съемочную группу во время теракта в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу Shot.

Поморин должен был возглавить съемки на концерте группы «Пикник». В экстремальной ситуации ему удалось спасти все съемочное оборудование и 17 членов команды.

«Инстинкт! Я как кошка, своих котят собирающая, пытался понять, где все мои. Я не знаю, что со мной было бы, если бы хотя бы один не выбрался живым», - сказал Поморин.

Он отметил, что помимо операторской работы преподает в университете технику безопасности жизнедеятельности. На лекции часто приглашали операторов, имеющих опыт работы в горячих точках. Это помогло Поморину правильно действовать в критической ситуации.

Он также работал над сериалом «Скорая помощь» и общался с сотрудниками экстренных служб, что не прошло даром.

Во время теракта он вывел свою команду через кулисы и запасные выходы. За ними последовало множество людей, что в конечном счете спасло им жизнь.

В столичные больницы после теракта привезли 94 человека. Из них более 30 уже выписали.

Интервью Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 14:23
Бывший солист «На-На» поддержал идею создания сериала об истории группы
РИА «Новости»
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Бывший вокалист советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Левкин в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал, что поддержит создание сериала об истории музыкального коллектива. По его словам, это пытались сделать уже неоднократно.

«Недавно был сериал „Король и Шут“ и там мне больше всего понравилась маленькая одна фраза. Когда они стали полностью громить гримерку, мол мы звезды, мы же „Юбилейный“ собрали, и администратор смотрит на них и говорит: Что? Как „На-На“, что ли?» - сказал он.

Левкин признался, что очень хочет принять участие в создании такой картины, однако по правам договориться будет сложно.

«Я открыт всегда, поверьте, для меня это было бы здорово. Как сказала моя дочь, что вырастет, станет режиссером и снимет про нас фильм. Пускай она снимает. Но вообще вопрос о правах не ко мне», - отметил бывший участник коллектива.

В 2024 году исполнится 35 лет образования группы, напомнил Левкин.

«В любом случае я буду праздновать, 18 мая мы соберемся и оторвемся все на пионерской дискотеке. Но я не историк группы „На-На“, я 25 лет уже не там. Мне приятно, что мне звонят, но история в другом - группа живет, у меня позиция простая - если кто-то захочет делать, я готов», - заключил он.

Владимир Левкин покинул группу «На-На» в 1998 году.

Сериалы Музыка
27 марта 2024, 14:17
Путин дал поручение о производстве игровых приставок в России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об организации в стране облачных сервисов с видеоиграми и производства игровых приставок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Срок исполнения поручения главы государства - до 15 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«Рассмотреть вопрос организации производства портативных и стационарных игровых консолей и игровых приставок», - говорится в тексте поручения президента.

Также кабмин рассмотрит создание облачной системы доставки программ и игр пользователям, а также оперативной системы.

В октябре 2023 года Путин согласился с идеей необходимости размещения серверов онлайн-игр внутри России. Также он призвал включить сервисные игры в единый регулятор.

Ранее бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин попросил Путина помочь разработать отечественный футбольный симулятор.

Видеоигры Россия Владимир Путин

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