Патриарх Кирилл предрек приближение апокалипсиса

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», - сказал он.

Патриарх также заявил, что человечеству, чтобы обрести счастье в будущем, нужно быть религиозным.

Ранее священнослужитель во время проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что сейчас Россия проходит судьбоносные испытания, писал RT.

По его словам, «за мир нужно уметь бороться», тогда все опасности уйдут с российской территории.