Патриарх Кирилл предложил установить мемориальную доску Петру Мамонову в Москве

По словам предстоятеля РПЦ, к нему обратилась семья Петра Николаевича Мамонова - выдающегося и талантливого артиста, известного музыканта и писателя. Его близкие попросили установить табличку в память о нем на доме, где он родился и жил, в Большом Каретном переулке, дом 17, строение 1.

Патриарх отметил, что всецело поддерживает эту инициативу. По его оценке, творческое наследие Мамонова - важный и заметный вклад в российскую культуру XX–XXI веков, а также символ христианских нравственных ценностей.

«Полагаю, что сохранение памяти Мамонова - человека, глубоко и искренне любившего Россию, верного своему призванию и немало сделавшего ради укрепления традиционных основ в жизни народа, стало бы не только данью благодарности этому замечательному и одаренному артисту, но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников», - подытожил предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия может потерять идентичность из-за мигрантов.