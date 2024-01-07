07 января 2024, 23:02

Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством

РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил находящихся на МКС российских космонавтов, сообщила пресс-служба Российской православной церкви. Священнослужитель связался с участниками миссии в формате телемоста.

Патриарх рассказал космонавтам, находящимся в тысячах километрах от дома, как Рождество отпраздновали жители России. Он подчеркнул, что участники полетов представляют пример для молодежи, способствуя духовному развитию страны.

«Конечно, космос становится ближе в том смысле, что накоплен уже очень большой опыт его освоения. Тем не менее, работа космонавтов - это героическая работа, и мы ее очень ценим», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Кононенко согласился с ним и напомнил, что профессия космонавта совмещает в себе важные для подрастающего поколения качества: образование, здоровье и образ жизни.

Патриарх пожелал космонавтам укрепления душевных и телесных сил и успешного возвращения домой. Кононенко выразил уверенность, что Россия справится перед всеми стоящими перед ней испытаниями.

Ранее космонавтам удалось создать на борту МКС новогоднюю атмосферу в преддверии праздников.

МКС РПЦ Космонавты
07 января 2024, 21:17
Владелец клуба «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Владелец московского клуба «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подарил храму мощи святого Николая Чудотворца. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Учредитель клуба Михаил Данилов заявил, что владельцы заведения на собственые деньги выкупили мощи и привезли их из Ватикана. Свой подарок они преподнесли Храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе в честь Рождества.

Данилов подчеркнул, что он, несмотря на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой, поддерживает Церковь и выступает «против мракобесия». Бизнесмен признался, что нередко ходит исповедоваться к батюшке Михаилу, которому он и передал мощи.

Ранее стало известно о планах «Мутабора» подать иск к Ивлеевой на 70 миллионов рублей. Предположительно, телеведущая нарушила условия соглашения с клубом, которому она заплатила три миллиона рублей за организацию вечеринки.

После скандальной тусовки проверку в «Мутаборе» провели сотрудники полиции и Роспотребнадзора, которые опечатали клуб на месяц , из-за чего владельцам пришлось свернуть новогоднюю программу.

РПЦ
07 января 2024, 20:32
РЖД пообещали баллы пассажирам ехавшего без отопления поезда
РИА «Новости»
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Пассажирам пришлось ехать в поезде № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим. В качестве компенсации им начислят по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», сообщили РБК в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.

Пассажирам пришлось ехать в поезде № 047 сообщением Самара - Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим. В качестве компенсации им начислят по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», сообщили РБК в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.

«Каждый пассажир вагона поезда № 047 сообщением Самара - Санкт-Петербург в качестве компенсации получит по семь тысяч баллов „РЖД Бонус“. Федеральная пассажирская компания приносит извинения за доставленные неудобства», - указали в заявлении.

Также компания пообещала провести служебную проверку по факту сообщений в Сети о нарушении температурного режима.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги 4 января. Пассажиры из поезда № 346 сообщили в соцсетях, что во время простоя в вагоне были электричество и мобильная связь, а отопление подавали неравномерно.

РЖД Санкт-Петербург Сочи Отопление
07 января 2024, 18:51
Почти полтора миллиона россиян приняли участие в праздновании Рождества
РИА «Новости»
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В российских регионах почти 1,5 миллиона граждан приняли участие в мероприятиях, посвященных православному Рождеству. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В новых регионах России провели 167 праздничных мероприятий для 12,7 тысячи граждан. Безопасность и порядок во время богослужений в храмах обеспечивали порядка 43 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, народных дружинников.

Представитель ведомства отметила, что в столичном Храме Христа Спасителя присутствовали почти 2,5 тысячи человек. Они участвовали в богослужении, которое провел настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

В Успенском соборе Сергиева Посада службу провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Начало богослужения ознаменовалось колокольным звоном. Божественная литургия также прошла в Тихвинском храме в Коломне.

Россия Православное рождество
07 января 2024, 18:33
Более 150 машин застряли на границе Калининграда с Польшей
РИА «Новости»
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На пункте пропуска автомобилей на границе Калининградской области с Польшей в настоящее время находятся 150 автомобилей. Об этот РИА «Новости» сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января, там стояли порядка 130 легковушек. На следующее утро польская сторона начала очень медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль.

«Калининградские таможенники за сутки оформили 512 транспортных средств на выезд. Однако можно было оформить гораздо больше, если бы сопредельная сторона начала работать оперативнее. Только около КПП на выезд из России стоят около 150 машин, они продолжают подъезжать», - заявили в пресс-службе.

Секретарь таможни отметила, что от польской стороны не поступали разъяснения о причинах замедления пропуска автомобилей. По ее словам, на российской стороне машины выпускают спустя несколько минут.

В конце декабря на границе Калининградской области с Польшей также образовалась пробка. В очереди стояли порядка 300 автомобилей.

Таможня Пробки Россия Машины Польша Калининград

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