Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

«Служат патриотическому воспитанию молодого поколения. С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш (Владимира Путина - прим. ред.) личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога», - добавил патриарх.

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное событие - День крещения Руси. Праздник в России имеет статус государственного и отсылает к одному из важнейших событий в истории: принятию православия в 988 году.

Креститель Руси - князь Владимир. Он причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища Красное солнышко за его заботу о народе. Сейчас, в День крещения Руси в храмах традиционно совершают богослужения.