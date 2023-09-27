Патриарх Кирилл не захотел оставлять «слишком дорогой» крест

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«Этот драгоценный крест подарили благодетели. Но когда я его открыл, то понял, что он настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье, и принял решение передать его в храм Христа Спасителя», - сказал он.

По его словам, теперь этот крест будет осенять прихожан Божественной милостью и любовью.

Патриарх Кирилл отметил, что передача креста в храм Христа Спасителя состоялась в честь праздника, который отмечают 27 сентября, - Воздвижения Креста Господня.

Ранее предстоятель РПЦ во время проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что Господь является лидером для верующих и «краеугольным камнем», который скрепляет людей.

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