Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии

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Глава Русской православной церкви рассказал, что сегодня «Господь ограничил его голос», поэтому он не сможет произнести традиционную проповедь после литургии в храме Христа Спасителя.

«Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», - отметил патриарх Кирилл.

Он также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора.

Ранее глава РПЦ провел Божественную литургию в Георгиевском соборе Одинцова. В богослужении участвовали патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, митрополит Крутицкий и Коломенский.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов назвал литургию исключительным событием и поблагодарил патриарха Кирилла от имени всех прихожан.