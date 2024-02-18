Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти

По мнению патриарха, «завышение своего значения» и утрата критического взгляда на собственное поведение - это наиболее серьезные грехи среди лиц во власти. Когда люди начинают чрезмерно ценить свое влияние и зависимость других, у них появляется множество пороков.

Патриарх привел в качества примера евангельский отрывок о Закхее, начальнике мытарей, который раскаялся перед Христом за обогащение за счет простых людей.

Он указал, что на поучительность данного евангельского чтения должны обратить внимание представители власти. Такую работу нужно выполнять с особой честностью и внутренней силой, резюмировал предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл выступал с призывом запретить усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешено менять пол.