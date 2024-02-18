18 февраля 2024, 17:50

Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти

РИА «Новости»
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Главным грехом людей, обладающих властными полномочиями, является потеря самокритики. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил после литургии в Троицком храме в Реутове, сообщил ТАСС.

По мнению патриарха, «завышение своего значения» и утрата критического взгляда на собственное поведение - это наиболее серьезные грехи среди лиц во власти. Когда люди начинают чрезмерно ценить свое влияние и зависимость других, у них появляется множество пороков.

Патриарх привел в качества примера евангельский отрывок о Закхее, начальнике мытарей, который раскаялся перед Христом за обогащение за счет простых людей.

Он указал, что на поучительность данного евангельского чтения должны обратить внимание представители власти. Такую работу нужно выполнять с особой честностью и внутренней силой, резюмировал предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл выступал с призывом запретить усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешено менять пол.

РПЦ Патриарх Кирилл
18 февраля 2024, 17:45
Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в России в 2024 году
РИА «Новости»
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В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Даты он озвучил, выступая на международной выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня образования», сообщило РИА «Новости».

«Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24–25 мая», - пояснил он.

Выпускные вечера, по словам Кравцова, должны состояться в период с 28 по 29 июня.

В минувшем году на проведение выпускных вечеров для 11-х классов в расчете на одного ученика родители потратили примерно 16,5 тысячи рублей. Такие данные приводил сайт kp.ru со ссылкой на сервис Superjob.

Авторы исследования отметили, что чем младше выпускник, тем меньше траты. На выпускной для 9-х классов в расчете на одного ребенка траты, по подсчетам Superjob, составляли 10,5 тысячи рублей.

В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Даты он озвучил, выступая на международной выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня образования», сообщило РИА «Новости».

Выпускные Школы Россия
18 февраля 2024, 16:49
Стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы
РИА «Новости»
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Кота Барона из Новой Москвы, который неделю провел в квартире без хозяев и громко мяукал, после спасения отвезли на осмотр к ветеринару. Специалист подтвердил, что животное в порядке. Об этом «360» рассказал волонтер Ильдар.

«Кота в клинике осмотрели, с ним все в порядке. Сейчас он на передержке. Нам звонил хозяин Барона и просил отдать его другу. Но мы решили дождаться самого мужчину, который, как выяснилось, был в больнице. При этом он говорил, что просил друга следить за котом, кормить его. Но кот все это время так истошно мяукал, что, мне кажется, никто не приходил», - поделился волонтер.

Спасенный Барон здоров, не истощен, у него нет никаких заболеваний. Кроме того, подобных случаев раньше не было. Поэтому отказать хозяину и оставить кота у себя волонтеры не могут, подытожил Ильдар.

Соседка рассказала, что оставляла в дверях квартиры с запертым животным записку. Она надеялась, что хозяева вернутся и прочтут ее. Однако послание провисело несколько дней. В итоге жильцы вызвали спасателей и полицейских, чтобы вскрыть дверь и спасти животное.

Волонтеры Коты Животные
18 февраля 2024, 15:38
РКН назвал предварительную причину масштабного сбоя в Telegram
Global Look Press
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Сбой в работе Telegram 18 февраля, по предварительным данным, вызвала проблема с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным Downdetector, сбои в работе мобильной и браузерной версии Telegram появились около 14:08. Около 74% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильной версии, 6% - браузерной, а еще 20% - о невозможности соединиться с сервером.

По информации «Сбой.рф», больше всего жаловались на сбои в Москве (38% обращений) и Санкт-Петербурге (12%).

Читатели «360» также сообщали о невозможности пользоваться Telegram не только в этих двух городах, но также в Саранске и Кировске. Около 14:45 мессенджер ожил, но у одного из пользователей, по его словам, пропали все группы, в которые он распределил чаты и каналы, на которые был подписан.

Во время сбоев не получалось отправлять сообщения, не грузились войсы, полученные ранее в переписках фото и видео, в некоторых чатах временно исчезла история сообщений.

Роскомнадзор Telegram Россия
18 февраля 2024, 13:34
Рекорд по высоте сугробов установили в Москве
РИА «Новости»
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Высота сугробов в российской столице после ночных снегопадов составила 67 сантиметров. Это новый рекорд для 18 февраля, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 09:00 составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы», - отметил он.

По словам синоптика, в районе Тушино зафиксировали сугробы высотой 73 сантиметра. Прошлый рекорд установлен в 1966 году, когда в Москве появились сугробы высотой 65 сантиметров.

Тишковец спрогнозировал, что из-за продолжающихся снегопадов к вечеру воскресенья высота сугробов увеличится на один-два сантиметра. С начала февраля на ВДНХ зафиксировали 44,8 миллиметра осадков при норме в 44 миллиметра.

В Гидрометцентре предупредили москвичей, что следующая неделя будет морозной. В ночь на среду, 21 февраля, температура воздуха опустится до -16 градусов. К следующим выходным в столице снова потеплеет.

Рекорды Погода Снегопад Москва

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