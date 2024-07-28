28 июля 2024, 13:52

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил российского лидера Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Во время литургии в Александро-Невской лавре предстоятель РПЦ напомнил, что 28 июля чествуют святого равноапостольного князя Владимира. У президента России сегодня день ангела.

«Это - по-настоящему первый православный президент», - подчеркнул Кирилл.

Орден Александра Невского является общецерковной наградой РПЦ и входит в перечень высших наград Церкви. Девиз ордена - «Не в силе Бог, а в правде». Награду присуждают военнослужащим, дипломатам, священникам, государственным деятелям и мирянам, которые внесли вклад в защиту и процветание Отечества.

В воскресение Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде. Президент обошел на катере линии боевых кораблей.

Награды Владимир Путин Патриарх Кирилл
28 июля 2024, 13:05
«Гиперматика» помогла школьникам успешно сдать ОГЭ
РИА «Новости»
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В Москве для девятиклассников стартовала программа индивидуальной поддержки. Также запустили еще один важный проект — «Гиперматика». Как заметила директор «Школы в Некрасове» Майя Булаева, он повысил качество обучения девятиклассников и сократил количество пересдач по математике в рамках ОГЭ.

Программа индивидуальной поддержки позволила школьникам восполнить пробелы в знаниях и получить дополнительную помощь от квалифицированных преподавателей. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект действовал в 423 образовательных учреждениях города. В программе приняли участие более 15 тысяч детей, 86% которых успешно сдали ОГЭ. Ребята проходили курс по индивидуальным учебным планам. Под чутким контролем наставников школьники отрабатывали самые важные темы пятых-восьмых классов, при этом изучали программы девятого класса.

Как заметила Булаева, в 2022 и в 2023 годах одной из самых непростых, вызывающих стресс у учеников и их родителей, оказалась математика. В 2024-м благодаря проекту «Гиперматика» количество пересдач по этому предмету сократилось в несколько раз.

«Проект позволил ребятам, имеющим сложности с этим непростым предметом, сдать ОГЭ с первого раза. Это повысило уровень и качество обучения всех девятиклассников. Огромное спасибо руководству города за такой интересный проект», - добавила Булаева.

Школьники Образование Москва
28 июля 2024, 11:17
Готовящиеся к началу парада ВМФ Петербурге корабли показали на видео
РИА «Новости»
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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий — президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Она опубликовала видео с набережной Невы перед началом парада. Жители и гости Петербурга ждут начала мероприятий, многие из них держат в руках флаги и машут морякам на кораблях.

Ранее об участии главы государства в параде рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин готовился к мероприятию.

Репетиция парада состоялась 22 июля. Морякам пришлось проводить ее в сложных погодных условиях - под очень сильным дождем и ветром. В мероприятии будут участвовать более 200 кораблей, в том числе корветы и малые ракетные и противолодочные суда.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий - президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Праздники Санкт-Петербург Кремль Владимир Путин
28 июля 2024, 11:14
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси. Он подчеркнул, что власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества.

«Служат патриотическому воспитанию молодого поколения. С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш (Владимира Путина - прим. ред.) личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога», - добавил патриарх.

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное событие - День крещения Руси. Праздник в России имеет статус государственного и отсылает к одному из важнейших событий в истории: принятию православия в 988 году.

Креститель Руси - князь Владимир. Он причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища Красное солнышко за его заботу о народе. Сейчас, в День крещения Руси в храмах традиционно совершают богослужения.

Россия Владимир Путин Патриарх Кирилл
28 июля 2024, 11:01
Православные христиане отметят 28 июля День крещения Руси
РИА «Новости»
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Русская православная церковь 28 июля отмечает важное религиозное событие — День крещения Руси. Об истории и традициях этого праздника рассказала обозреватель «Известий» Алена Светунькова.

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное религиозное событие - День крещения Руси. Об истории и традициях этого праздника рассказала обозреватель «Известий» Алена Светунькова.

Князь Владимир провозгласил христианство на Руси в 988 году, однако точной даты этого события нет, так как оно не могло состояться за один день. Первое массовое крещение народа прошло в Киеве, отметила Светунькова. По ее словам, православная церковь решила отмечать праздник именно 28 июля, потому что в этот день вспоминают святого князя Владимира.

Он хотел связать славян-язычников одной верой, поэтому заинтересовался верованиями других государств. Правитель, согласно «Повести временных лет», пригласил иностранных послов и в итоге выбрал в качестве государственной религии православие. Огромное впечатление на него произвела служба в храме Святой Софии в Константинополе. Еще одной причиной решения князя стал тот факт, что Киевская Русь поддерживала с Византией тесные связи.

В честь Дня крещения Руси в храмах совершаются богослужения, а в полдень прозвенят церковные колокола во всех российских городах. Обозреватель добавила, что в этот день нельзя злоупотреблять едой и спиртным, плакать, много работать и впадать в уныние.

Ранее в преддверии Дня крещения Руси в божественных литургиях в подмосковных храмах поучаствовали сотрудники Росгвардии. Они помолились за упокой погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Праздники Православие История

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