Пассажиров Домодедова предупредили об усилении мер безопасности из-за теракта

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В Домодедове уточнили, что эти меры не влияют на расписание рейсов, но прохождение досмотра может занять больше времени. Поэтому пассажирам порекомендовали заранее приезжать в аэропорт и выполнять все требования сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.

Это касается прохода через рамку стационарного металлоискателя, провоза багажа и ручной клади.

«Просим проявлять бдительность и с пониманием отнестись к мероприятиям, направленным на защиту жизни и здоровья пассажиров и посетителей аэропорта», - добавили в пресс-службе.

Воскресенье, 24 марта, объявлено траурным днем по жертвам теракт в Красногорске. По всей стране проходят акции памяти.