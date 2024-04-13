13 апреля 2024, 08:51

Паслер заявил о возможном выходе на плато ситуации с паводком в Оренбурге

РИА «Новости»
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Уровень реки Урал в Оренбурге не повышается в течение четырех часов, вероятно, он вышел на плато. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, утром в субботу уровень воды достиг отметки 1171 сантиметров.

«Мы рассчитываем, что больше не будет повышения, это плато. Ситуация стабилизируется, а после этого начнется спад. Но обстановка сложная, пик паводка в ряде территорий еще впереди. На илекском направлении мобилизуем силы и средства», - подчеркнул глава региона.

Также Паслер заявил, что в Орске уровень реки снизился на 23 сантиметра.

«Уровень Урала в Орске сократился еще на 23 сантиметра. Город продолжает возвращаться к нормальной жизни и освобождаться от воды», - написал он.

Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщила, что уровень воды в реке Сакмара также идет на снижение. За прошедшие сутки река убавила в уровне 25 сантиметров и в настоящее время находится на отметке 753 см.

Ранее более 10 домов остались без тепла из-за подтопления котельной в Оренбурге.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 03:31
Праздник Ипатия Чудотворца. Что можно и нельзя делать 13 апреля
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В субботу, 13 апреля, церковь отмечает день Ипатия Чудотворца. В народе святого считают защитником от бесплодия, который помогает сохранить беременность и легко родить.

В этот день супругам нельзя спать врозь, чтобы не привлечь беду. Также запрещено ревновать близкого человека и ссориться с ним.

Ряд запретов в день Ипатия Чудотворца касаются и детей. Мальчики и девочки должны не отлучаться от мамы, которой нужно их целовать и обнимать. Если ребенка коснется чужой человек, то с ним может случится несчастье.

Следуя традициям, в этот праздник нужно заняться уборкой в доме и избавиться от ненужного хлама. Нельзя оставлять немытую посуду или нестиранные вещи. А вот если на рассвете постричься и умыться, то это поспособствует очищению перед Пасхой.

Ипатьев день приходится на время Великого поста, поэтому верующие должны соблюдать ограничения в питании и отказаться от развлечений. В пищу нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Также с православным праздником связано много погодных примет. Если утром 13 апреля шел дождь, это является предвестником того, что лето будет холодным. А если подул сильный ветер, то нужно ждать ливня.

Полный православный календарь на 2024 год можно найти на сайте «360».

Праздники Беременность Питание Запреты Религия
13 апреля 2024, 02:29
«Мобилизованы не только местные ресурсы». Весь Урал, ХМАО и ЯНАО объединились против паводка в Кургане и Тюмени
РИА «Новости»
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После наводнения в Оренбургской области под угрозой паводка оказались территории еще двух регионов — Курганской и Тюменской. О том, какие меры принимают местные власти по подготовке к приходу «большой воды», и какие северные территории откликнулись на беду жителей Урала, в интервью Ura.ru рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

После наводнения в Оренбургской области под угрозой паводка оказались территории еще двух регионов - Курганской и Тюменской. О том, какие меры принимают местные власти по подготовке к приходу «большой воды», и какие северные территории откликнулись на беду жителей Урала, в интервью Ura.ru рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, в Тюменской области есть свои зоны риска - Ишим и Ялуторовск, которые еще в 2017 году «максимально попали под удар водной стихии». Здесь при отсыпке дамб ориентируются на большую высоту, чем дает Гидрометцентр.

Жителей оповещают и готовят к эвакуации на тот случай, если вода все же зайдет в населенные пункты. Главы территорий делают все, чтобы в пунктах временного размещения создать максимально комфортные условия на время проживания людей во время паводка.

В Курганской области действуют по такому же алгоритму, активно наращивая дамбу. По словам Якушева, глава региона Вадим Шумков провел большую работу, чтобы привлечь силы и средства на эти цели.

Тем более, что паводок в Кургане ожидается уже в начале следующей недели. В городе работает много добровольцев - студентов и работников предприятий.

«В Курганской области, кстати, мобилизованы не только местные ресурсы. Пришла техника из Свердловской и Челябинской областей. По спасателям помогают и они, и Ханты-Мансийский с Ямало-Ненецкий округа», - подчеркнул полпред.

По его словам, это пример межрегионального взаимодействия в важном вопросе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что паводок в регионе начнется с разлива реки Ишим.

Урал Наводнения Тюмень Курган Россия Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 00:42
Центральный детский магазин продали в Москве
РИА «Новости»
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Группа компаний «Киевская площадь» приобрела Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Факт сделки подтверждаем», - заявил представитель компании.

Центральный детский магазин (ЦДМ на Лубянке) до этого принадлежал компании «Галс-Девелопмент», представители которой отказались от комментариев по закрытой сделке.

ЦДМ на Лубянке считается самым большим специализированным детским торговым комплексом в стране. В нем расположены более 140 магазинов, доступны услуги и различные форматы семейного досуга. Кроме того, там работают более 20 кафе и ресторанов, а также гастрогалерея.

Если говорить о ГК «Киевская площадь», то она входит в сотню крупнейших отечественных компанию, специализируясь на коммерческой недвижимости. Среди ее активов - гостиница «Украина», торговый центр «Европейский», рынки «Фуд Сити» и «Садовод».

Ранее Росимущество стало собственником активов дальневосточных «крабовых королей» и одного оператора такси.

Магазины Бизнес Москва Покупки
13 апреля 2024, 00:01
«Сатанизм и маразм». Певица Девятова — о смене пола у детей на Западе и однополых парах
Телеканал «360»
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Во многих западных странах давно легализовали смену пола у детей. Недавно в США житель Нью-Йорка проиграл суд бывшей жене, желающей превратить сына в дочь. Причины ЛГБТ*-беспредела на Западе, ломку психики у здоровых людей и детей и разрушение общечеловеческой морали обсудили певица Марина Девятова и ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

Во многих западных странах давно легализовали смену пола у детей. Недавно в США житель Нью-Йорка проиграл суд бывшей жене , желающей превратить сына в дочь. Причины ЛГБТ*-беспредела на Западе, ломку психики у здоровых людей и детей и разрушение общечеловеческой морали обсудили певица Марина Девятова и ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

Собеседница «360» заявила, что такого нет ни в одной мировой религии - ни в христианстве, ни в буддизме, ни в исламе.

«Он (Господь Бог - прим. ред.) не придумал любви и появления детей у однополых. Все равно есть мужчина, и есть женщина. И благодаря любви появляется потомство», - подчеркнула Девятова.

Она также призналась, что читала о том, как за рубежом арестовывают родителей, сопротивляющихся смене пола у своих детей.

«Это уже, мне кажется, расстройство психики», - считает певица.

Девятова добавила, что если говорить о смене пола у маленьких детей, то это уже какой-то сатанизм.

«Это никакая не религия. Это сатанизм. Ладно, взрослый человек. Сейчас у нас много разных вариаций. Ради бога, ты взрослый человек, ты сам за себя в ответе. Хочешь бабочкой будь, хочешь мальчиком, хочешь девочкой, неважно. Но когда это делают родители…», - шокировано заявила артистка.

Он подчеркнула, что вмешательство в природу до добра не доведет, поэтому кресло психотерапевта всегда будет занято. Если говорить об отечественных знаменитостях, то если бы кто-то из них вышел с сыном, наряженным в женскую одежду, то общество бы его осудило.

«Есть общество, есть традиции. <…> Я мать сына и я хочу внуков. И мой муж хочет продолжения своего рода», - объяснила она свою позицию.

Певица считает, что гендерный беспредел на Западе можно объяснить тем, что кто-то решил ограничить рождаемость, уменьшить численность людей на планете. По-другому она не знает, как объяснить творящийся там «маразм».

«Нельзя обмануть природу. Это все-равно страдания. Главная функция и предназначение женщины - стать матерью, родить детей», - резюмировала собеседница «360» * Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Природа Дети Семья Женщины ЛГБТ Россия Мужчины Религия Запад Психология

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