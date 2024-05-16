16 мая 2024, 23:30

«Пасхальная радость». В храме Христа Спасителя прошел благотворительный концерт для детей

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В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся детский благотворительный концерт «Пасхальная радость». Генеральным партнером мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга».

Концерт провели в рамках программы Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского «Православная Гуманитарная Миссия». На мероприятии выступили более 100 артистов: участники и друзья театра-студии «Непоседы» из Москвы и других регионов России.

«Две тысячи двадцать четвертый год объявлен Годом семьи нашим президентом, и мы очень поддерживаем [это] и рады этому. Поэтому здесь, конечно, семьи участников СВО, здесь много многодетных семей, здесь много детей из детских домов. Здесь такая семейная, уютная, добрая атмосфера, которая, в общем-то, окутывает заботой и любовью», - рассказала председатель «Иволги» Альфия Петрухина.

Союз промышленников и предпринимателей регулярно помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В зале не только приглашенные семьи, но и зрители. Всего - более 800 человек. Все средства от продажи билетов пойдут на благотворительность. Еще одна цель организаторов - подарить всем семьям атмосферу светлого праздника.

«С детьми приехали посмотреть, чтобы было им интересно, что-то новенькое для себя узнали. Плюс погода хорошая, после Пасхи еще пасхальное настроение», - отметила многодетная мать Галина Олейник.

Участники театра-студии «Непоседы» выразили свои пожелания с помощью песен и стихов.

«Я очень люблю в храме выступать, тут очень красиво. Я очень люблю свою страну, и для меня огромная честь вот так вот выступать для большой публики», - поделилась участница театра-студии Вера Шевченко.

Добрые дела на этом не закончатся. Летом организаторы проведут благотворительный футбольный турнир для ребят из детских домов.

В апреле 2024 года в Шатуре прошел благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы». Вечер организовали в поддержку бойцов СВО.

Праздники Благотворительность Дети Пасха Семья Концерты Россия
16 мая 2024, 21:02
Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек
РИА «Новости»
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Жительница Сургута Татьяна Ясюкович посетила международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ и стала 13-миллионным гостем экспозиции. Об этом «Газете.ru» сообщили организаторы выставки.

Россиянка поделилась, что часто приезжает в столицу - там живет семья ее дочери и двое внуков.

«Когда приезжаю в Москву, то стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», - рассказала женщина.

Гендиректор форума «Россия» Наталья Виртуозова поздравила гостью на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону. Семья посетит музей художников братьев Васнецовых и фабрику больших матрешек. В плане есть экскурсия на сыроварню и в Космоцентр.

Жительница Ксения Юшкова из Ивановской области стала 12-миллионным посетителем выставки «Россия». Она получила сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область».

Путешествия Выставки Россия ВДНХ
16 мая 2024, 17:49
Хирург клиники Хайдарова заявил, что пациент умер из-за несоблюдения его рекомендаций
РИА «Новости»
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Хирург клиники Тимура Хайдарова Илья Елагин, арестованный по обвинению в смерти продюсера Петра Гаврилова, заявил, что причиной летального исхода стало несоблюдение пациентом медицинских рекомендаций. Его слова передал Telegram-канал Shot.

На суде Елагин выразил уверенность в правильности своих действий во время операции и подчеркнул свой высокий профессиональный уровень. Он указал, что имеет более 15 лет опыта и проводит около 400 бариатрических операций в год.

Хирург отметил, что хирургическое вмешательство протекало без отклонений, а осложнения возникли из-за неспособности пациента следовать предписаниям врача после операции.

Защита предъявила множество доказательств квалификации Елагина, включая почти 200 сертификатов и дипломов.

В поддержку доктора у здания суда собралась толпа благодарных пациентов. Они выкрикивали лозунги в поддержку врача. Одна из прибывших даже начала целовать хирургу руки.

«Тысячи людей вас любят», - заявил кто-то в толпе.

Другая пациентка Елагина отметила, что Гаврилову не проводили вскрытие. Кроме того, смерть наступила не на руках у пластического хирурга, а в другой клинике и спустя несколько дней.

«Он умер в другой больнице, у другого врача. Пусть привлекают врача, у которого он умер», - указала она.

Заведующего клиникой Хайдарова также отправили под домашний арест. Он будет длиться до 14 июля.

Суд Больницы Врачи Пластические операции
16 мая 2024, 17:18
Петиция об освобождении блогера Елены Блиновской появилась в Сети
РИА «Новости»
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Подруги блогера Елены Блиновской создали петицию с требованием выпустить ее из изолятора. Активистки попросили россиян подписать этот документ.

«Она не совершала насильственных преступлений и не причинила вреда, который нельзя исправить, она не преступник, не вор, а предприниматель, которая помогла многим людям и была полезна своей стране, в том числе создавая рабочие места и оплачивая налоги», - говорится в обращении.

Авторы петиции отметили, что Блиновская сожалеет о допущенных ошибках, которые обернулись для нее такими катастрофическими последствиями. По их словам, блогер понимает, что нужно срочно вернуть государству долг, но не может этого сделать, так как у ни у нее, ни у ее близких нет такой суммы.

«Обвинение, которое к ней предъявлено является очень серьезным, но Блиновская Елена очень хочет все исправить и просит дать ей такую возможность», - утверждают ее подруги.

Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она проходит по уголовному делу об уклонении от налогов почти на миллиард рублей, а также о легализации прибыли на 700 миллионов рублей, полученной преступным путем.

Петиции Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
16 мая 2024, 16:16
Заморозки в России погубили посевы на 830 тысячах гектаров
Unsplash
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В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Ее слова опубликовала пресс-служба правительства страны.

«По первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тысяч гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади», - указано в публикации.

Сезонные полевые работы начались во всех федеральных округах. Яровыми засеяли около 25 миллионов гектаров - половину прогнозной площади.

Одним из пострадавших от морозов регионов оказалась Ростовская область. Сельскохозяйственные посевы погибли или получили повреждения на территории более 140 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

По той же причине режим чрезвычайной ситуации регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования.

Сельское хозяйство Россия

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