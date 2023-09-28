Пароль за большие деньги. VPN подвел блогеров-миллионников

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Курочкин объяснил, что VPN (Virtual Private Network) является виртуальной частной сетью. Его работу можно сравнить с тем, что человек сидит за монитором компьютера в другой стране и заходит на нужные ему сервисы. Естественно, те, у кого есть доступ к этому устройству, могут отслеживать всю используемую информацию.

«При скачивании самой программы VPN к ней могут быть прикреплены дополнительные файлы. Через них, вероятно, можно собирать какую-либо информацию», - отметил эксперт.

Такие сервисы могут украсть личную информацию пользователя: пароли, логины, номера карточек и так далее. Курочкин обратил внимание, что наиболее часто утечке информации подвержены системы Windows и Android. Устройства от Apple в этом плане более безопасные, так как не позволяют скачивать приложения с подозрительными дополнительными файлами.

«Если вы суперблогер, и у вас миллионы подписчиков, то, поверьте, ваш логин и пароль стоят больших денег. Поэтому многие блогеры покупают проверенные и серьезные VPN, которые не занимаются кражей информации», - заключил эксперт.

Ранее об опасности бесплатных VPN заявлял член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, такие сервисы могут заразить гаджет вирусами.

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