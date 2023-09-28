Пароль за большие деньги. VPN подвел блогеров-миллионников

28 сентября 2023, 19:11
Unsplash
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Некоторые VPN-сервисы могут грозить пользователям передачей личной информации третьим лицам. Особенную опасность такие приложения представляют для блогеров-миллионников, так как пароль и логин от таких аккаунтов стоит баснословных денег. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Курочкин объяснил, что VPN (Virtual Private Network) является виртуальной частной сетью. Его работу можно сравнить с тем, что человек сидит за монитором компьютера в другой стране и заходит на нужные ему сервисы. Естественно, те, у кого есть доступ к этому устройству, могут отслеживать всю используемую информацию.

«При скачивании самой программы VPN к ней могут быть прикреплены дополнительные файлы. Через них, вероятно, можно собирать какую-либо информацию», - отметил эксперт.

Такие сервисы могут украсть личную информацию пользователя: пароли, логины, номера карточек и так далее. Курочкин обратил внимание, что наиболее часто утечке информации подвержены системы Windows и Android. Устройства от Apple в этом плане более безопасные, так как не позволяют скачивать приложения с подозрительными дополнительными файлами.

«Если вы суперблогер, и у вас миллионы подписчиков, то, поверьте, ваш логин и пароль стоят больших денег. Поэтому многие блогеры покупают проверенные и серьезные VPN, которые не занимаются кражей информации», - заключил эксперт.

Ранее об опасности бесплатных VPN заявлял член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, такие сервисы могут заразить гаджет вирусами.

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Интернет Мошенничество
Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа
23 октября 2023, 03:10
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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.

Пенсия Пенсионеры Работа
«Чудовищно неуместный». Венедиктову пришлось извиниться за антисемитский анекдот коллеги
23 октября 2023, 00:34
РИА «Новости»
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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот, который журналистка Лиза Лазерсон рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Там же опубликовали запись с извинениями Венедиктова*.

В ночь на 21 октября представительница СМИ рассказала шутку, которая спровоцировала негативную реакцию у зрителей. Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. Позднее журналистка также извинилась и объяснила, почему посчитала анекдот уместным.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот», - сказала журналистка.

Венедиктов* в свою очередь назвал шутку «чудовищно неуместной, несмешной и отвратительной». Он пообещал сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Алексей Венедиктов* рассказал об экс-главе Роснано Анатолии Чубайсе. По словам журналиста, политик закупил и лично развез гуманитарную помощь жителям Израиля, пострадавшим в результате атаки ХАМАС.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.

Журналистика
Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли на следующей неделе
22 октября 2023, 15:39
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Перед этим мероприятием глава государства пообщается с молодыми учеными и проведет встречу с представителями традиционных религий в РФ. Также в графике российского лидера значится оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

В сентябре Путин подчеркнул, что Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. В этом контексте глава государства упомянул американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска, назвав его безусловно талантливым человеком.

Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Северной Кореей в космосе, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако это не единственная сфера для совместной работы, добавил он.

Владимир Путин Космос
Умер экс-депутат Госдумы Андриан Пузановский
22 октября 2023, 15:22
РИА «Новости»
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В минувшую субботу на 82-м году жизни умер бывший депутат Государственной думы Андриан Пузановский. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов в своем Telegram-канале.

Неверов вспомнил о совместной работе с Пузановским в «Народном депутате» - он представлял интересы жителей Костромской области.

Причина смерти, дата и место похорон экс-депутата не уточняются.

В 1993 году Андриана Пузановского избрали в Госдуму от политического движения «Достоинство и милосердие». Спустя два года его избрали во второй созыв нижней палаты от Аграрной партии. В 1999 году Пузановский стал частью группы «Народный депутат». В 2000-е годы политик вступил в партию «Единая Россия», больше в ГД не избирался. В последнее время преподавал на кафедре мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.

«Яркий, отзывчивый человек. Светлая память!» - написал он.

Депутаты Москва 2023

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