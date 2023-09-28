Пароль за большие деньги. VPN подвел блогеров-миллионников
Некоторые VPN-сервисы могут грозить пользователям передачей личной информации третьим лицам. Особенную опасность такие приложения представляют для блогеров-миллионников, так как пароль и логин от таких аккаунтов стоит баснословных денег. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Курочкин объяснил, что VPN (Virtual Private Network) является виртуальной частной сетью. Его работу можно сравнить с тем, что человек сидит за монитором компьютера в другой стране и заходит на нужные ему сервисы. Естественно, те, у кого есть доступ к этому устройству, могут отслеживать всю используемую информацию.
«При скачивании самой программы VPN к ней могут быть прикреплены дополнительные файлы. Через них, вероятно, можно собирать какую-либо информацию», - отметил эксперт.
Такие сервисы могут украсть личную информацию пользователя: пароли, логины, номера карточек и так далее. Курочкин обратил внимание, что наиболее часто утечке информации подвержены системы Windows и Android. Устройства от Apple в этом плане более безопасные, так как не позволяют скачивать приложения с подозрительными дополнительными файлами.
«Если вы суперблогер, и у вас миллионы подписчиков, то, поверьте, ваш логин и пароль стоят больших денег. Поэтому многие блогеры покупают проверенные и серьезные VPN, которые не занимаются кражей информации», - заключил эксперт.
Ранее об опасности бесплатных VPN заявлял член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, такие сервисы могут заразить гаджет вирусами.
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