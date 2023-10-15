Парк с сенсорными садами появится на северо-востоке Москвы

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В Бутырском районе построят всесезонный парк с лугом, который станет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом. По задумке зеленая зона площадью 2,5 гектара будет соответствовать концепции «естественная природа».

Для удобства гостей сделают кольцевые маршруты для пешеходов и велосипедистов. Главная гордость парка - деревья и сенсорные сады, которые будут представлять собой площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками. Для этого специалисты изучили состав флоры территории и подобрали те, что соответствуют окружающей экосреде района.

Парк разделят на несколько зон: для детских игр, занятий спортом, проведения массовых мероприятий. Внутри зеленой среды посетители увидят красивейшую территорию с местами для отдыха и интерактивными развлечениями. Кроме того, сделают зону с лежаками и установят перголу.

Активные горожане смогут заниматься спортом не только на специализированной площадке, но и на лужайках парка. Для этого создадут искусственные холмы, чтобы разграничить территории тишины и активного отдыха.

Для детей и подростков предусмотрят многофункциональные игровые площадки с натуральным покрытием. Кроме того, специально для питомцев возведут специальные территории со снарядами и элементами из природных материалов.

Вдобавок в парке будет луг - большая открытая территория, которая летом послужит местом для пикников, концертов и фестивалей, а зимой - для ледового катка.

Ранее стало известно, что преимущества экопромышленных парков обсудили участники РЭФ.