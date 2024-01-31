Паралимпийская чемпионка выставил на продажу свои медали

В комментарии изданию Савченко заявила, что решила продать свои награды, чтобы они приносили пользу, а не лежали на полке. Стоимость двух золотых трофеев из Пекина и Лондона она оценила в 60 миллионов рублей.

«Цену мы брали, исходя из средних показателей на продажу такого вида наград по всему миру. Мы посмотрели, выяснили, что самая дорогая медаль - это медаль Нобеля. Ее продали за 102 миллиона долларов», - рассказала паралимпийская чемпионка.

Савченко добавила, что к ней уже обратились с предложениями несколько иностранных коллекционеров, но ей бы хотелось, чтобы награды купили россияне.

Оксана Савченко завоевала на соревнованиях по плаванию три золотые медали на Паралимпиаде в Пекине в 2008 году и пять главных наград на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Спортивную карьеру она завершила спустя три года после своего спортивного триумфа и с тех пор занимала пост депутата в Курултае Башкортостана, а также посвятила себя общественной деятельности.