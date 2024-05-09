Парад Победы начался на Красной площади

Полки, батальоны и роты по видам и родам войск включили в состав пешей колонны. Также в ее составе пройдут расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, женщины-военнослужащие, участники «Юнармии», казаки и сводный военный оркестр. Промаршируют по брусчатке главной площади страны и бойцы СВО.

В этом году 9 мая может оказаться самым холодным начиная с 1945 года, отметила в беседе с РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Днем температура воздуха не поднимется выше +5 градусов. Ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что установившаяся в Москве аномально холодная погода никак не скажется на проведении парада для наших военных.

«Тем, кто будет на трибунах, раздадут пледы. Люди оденутся потеплее. 9 Мая - это главный праздник в нашей стране», - подчеркнул представитель Кремля.