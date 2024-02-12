Панкратов-Черный отменил спектакли из-за перелома ребер

Артист уточнил, что поскользнулся во время гастролей в Норильске.

«Поломал ребра, неудачно упал. Очень больно, отменил все спектакли, лежу. На гастролях в Санкт-Петербурге меня вчера заменил другой артист», - сообщил он.

Панкратов-Черный добавил, что в случае успешного выздоровления планирует выступить со спектаклем в Казахстане 1 марта.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что артист якобы перенес инфаркт. Его супруга Юлия Монахова в беседе с «360» рассказала, что эти сведения являются слухами, на самом деле он просто упал на гололеде.

Широкому кругу зрителей Панкратов-Черный известен по советской картине «Где находится нофелет?», а также ролям в сериалах «Кухня», «ИП Пирогова», «Мастер и Маргарита» и многим другим.