12 февраля 2024, 16:32

Панкратов-Черный отменил спектакли из-за перелома ребер

РИА «Новости»
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Российский актер Александр Панкратов-Черный неудачно упал и сломал себе несколько ребер. О состоянии артиста сообщила kp.ru.

Артист уточнил, что поскользнулся во время гастролей в Норильске.

«Поломал ребра, неудачно упал. Очень больно, отменил все спектакли, лежу. На гастролях в Санкт-Петербурге меня вчера заменил другой артист», - сообщил он.

Панкратов-Черный добавил, что в случае успешного выздоровления планирует выступить со спектаклем в Казахстане 1 марта.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что артист якобы перенес инфаркт. Его супруга Юлия Монахова в беседе с «360» рассказала, что эти сведения являются слухами, на самом деле он просто упал на гололеде.

Широкому кругу зрителей Панкратов-Черный известен по советской картине «Где находится нофелет?», а также ролям в сериалах «Кухня», «ИП Пирогова», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

Сериалы Спектакль Актеры
12 февраля 2024, 16:53
Ледяной дождь будет идти в Москве до конца дня
Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press
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Ледяной дождь и снег сохранятся в Москве до конца дня. Коммунальщики продолжат следить за состоянием дорог и проводить регламентные работы, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Утром в столице провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров», - уточнили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве добавили, что в некоторых столичных районах сейчас идут снег с дождем и ледяной дождь. Кроме того, неблагоприятные погодные условия будут способствовать образованию гололедицы.

Коммунальщики порекомендовали пешеходам быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в среду. Морозы сохранятся до конца недели.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 16:13
Подземный пассажирский терминал построят на станции «Митьково» в Москве
РИА «Новости»
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Новую платформу и подземный пассажирский терминал построят для остановочного пункта «Митьково» в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В городе активно развивается железнодорожный транспорт: строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров», - уточнил он.

Заммэра также подчеркнул, что для удобства станции и ее интеграции в городскую транспортную систему возведут платформу с навесами от осадков и подземным пассажирским вестибюлем.

По словам Бочкарева, строительство остановочного пункта даст возможность для пересадки на трамвайную линию. Кроме того, обеспечит пешеходную доступность для пассажиров МЦД-3 до станций «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий метро.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что к настоящему времени специалисты завершили работы по устройству монолитного конструктива платформы и подземного вестибюля.

«Выполняются монтажные работы по сооружению металлоконструкций наземной части вестибюля. Ведутся работы по остеклению вестибюля на платформе», - добавил Загрутдинов.

Ранее москвичам рассказали, что рабочие продолжают возводить Троицкую линию метро, а станцию «Университет дружбы народов» практически достроили.

Строительство Метро МЦД Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
12 февраля 2024, 14:58
Аттракционы для всей семьи открыли на Северном речном вокзале в Москве
РИА «Новости»
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В парке Северного речного вокзала в Москве впервые открыли бесплатные зимние аттракционы. О семи новых активных развлечениях сообщили на официальном портале столичного правительства.

Для посетителей всех возрастов появились тюбинг-кросс, надувная полоса препятствий, тюбинговая горка и электротюбинг, цепочная карусель и карусель с лошадьми. Кроме этого, по каналу имени Москвы открыли лыжную трассу с бесплатным прокатом снаряжения.

«Северный речной вокзал - одно из любимых мест отдыха у москвичей и гостей столицы, ежегодно здесь проводят время более 2,6 миллиона человек», - добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Аттракционы открыты каждый день с 10:00 до 20:00. Выйти на лыжню можно около причала № 10, а по выходным для гостей проведут бесплатные тренировки. Также в парке установили навигационные указатели, а на набережной создали новую точку питания с блюдами, приготовленными на открытом огне.

За прошедший уикенд парк Северного речного вокзала посетили более четырех тысяч человек, что примерно в шесть раз больше, чем обычно. Более того, свыше тысячи жителей столицы опробовали лыжню в акватории канала имени Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках. Дети под присмотром тренеров могут изучить азы различных дисциплин.

Отдых Семья Максим Ликсутов Парки Москва
12 февраля 2024, 13:34
Москвичам расскажут о новогодних кулинарных традициях Китая
РИА «Новости»
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Москвичей пригласили узнать больше о кулинарных традициях Китая. Во время празднования китайского Нового года в столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии, рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, на рыбном рынке «Москва - на волне» гости узнают секреты китайской кухни и увидят битву шеф-поваров, которые приготовят салаты из морских водорослей с крабами и мидиями и спринг-роллы. Мероприятия пройдут по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а.

Также москвичей научат играть в традиционные игры - го, уцзыци и любо. Правила интеллектуальной стратегии, китайских шашек и шахмат объяснят посетителям площадки на Новом Арбате. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, печенья с предсказаниями и хлопушек.

На Тверской площади горожан обучат каллиграфии, а также расскажут о чайных церемониях. Занятия будут идти в 15:00 по будням и в 12:00 по выходным.

Мастерская китайских традиций также откроется в Камергерском переулке. Там покажут азы игры на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг и написания иероглифов.

В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Празднования попали на видео.

Отдых Фестивали Китай Новый год Ярмарки Москва

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