Панихиду у «Крокуса» на девятый день трагедии совершит архиепископ РПЦ

«Завтра в 12:00 будет совершаться панихида. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ее совершит архиепископ Фома на месте трагедии, на месте мемориала», - рассказал священник.

До этого в Никольском соборе Красногорска отслужат две литургии в 07:00 и 08:30. После каждой из них в церкви совершат панихиды.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли кресла в зале и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека.