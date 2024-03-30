Панихида по погибшим в «Крокусе» завершилась у стихийного мемориала

Собравшиеся почтили память 144 жертв теракта, который произошел на территории концертного зала 22 марта.

Данные о числе участников панихиды привел Telegram-канал Shot. Вокруг территории здания усилили меры безопасности. Сотрудники полиции выставили ограждения и пропускали скорбящих только после тщательного досмотра.

Сегодня подмосковный главк МЧС обновил данные по погибшим и пострадавшим. В ведомстве уточнили, что из 144 жертв теракта 15 - это дети. Общее число пострадавших выросло до 551 человека.

В рамках возбужденного уголовного дела о теракте проходят девять человек. По версии следствия, четверо приняли участие в нападении, остальные стали их сообщниками в подготовке атаки на концертный зал.