Панды, пингвины и капибары: кто родился в Московском зоопарке в 2023 году

«Рождение маленькой панды Катюши стало главным событием 2023 года для Московского зоопарка, но компанию ей составили еще 1500 зверят», - отметил градоначальник.

Так, у пингвинов Гумбольдта и черных лебедей вылупились по два птенца. Детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи появился на свет в террариуме. А краснокнижные кустарниковые собаки Вицли-Пуцли и Фрея стали родителями шестерых щенят.

У семейной пары капибар Кузьмы и Малой родились пять детенышей. В Центре воспроизводства редких видов животных появились три джейрана - маленькие газели, которые встречаются в пустыне и степи Средней Азии.

Мэр подчеркнул, что специалисты следят за каждым новым членом зоосада: детенышей кормят, регулярно осматривают, следят за температурой вольера, а некоторых даже купают. Для безопасности животных в большинстве помещений работает круглосуточное наблюдение.

Ранее москвичей пригласили познакомиться с животными , имена которым выбрали в «Активном гражданине».

Порядка 1500 детенышей родились в Московском зоопарке за прошедший год. Среди них - панды, капибары, пингвины и многие другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.