Панду Катюшу из Московского зоопарка заманили в большой вольер

На опубликованных кадрах маленькая панда Катюша пьет молоко лежащей на боку матери Диндин. Видимо, медведица выманила детеныша в большой вольер, в котором сама Катюша пока еще не решается задерживаться, несмотря на усилия ее матери.

«Ну хитра… Новая стратегия, заманила на кормление», - прокомментировала Акулова.

Катюша уже достаточно взрослая, чтобы питаться не только молоком. Например, на Новый год ей подарили торт с лакомствами для панд.

Она также попробовала и бамбук - традиционную пищу китайских медведей.

Повзрослевшая Катюша вместе с заботливой матерью Диндин тренирует все нужные навыки - от ловкости и выносливости до хватания палочек с помощью шестого псевдопальца.