16 февраля 2024, 17:21

Панду Катюшу из Московского зоопарка заманили в большой вольер

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Панда Диндин из Московского зоопарка попыталась заманить Катюшу в большой вольер на кормление. Кадры с мамой и ее детенышем опубликовала в своем Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах маленькая панда Катюша пьет молоко лежащей на боку матери Диндин. Видимо, медведица выманила детеныша в большой вольер, в котором сама Катюша пока еще не решается задерживаться, несмотря на усилия ее матери.

«Ну хитра… Новая стратегия, заманила на кормление», - прокомментировала Акулова.

Катюша уже достаточно взрослая, чтобы питаться не только молоком. Например, на Новый год ей подарили торт с лакомствами для панд.

Она также попробовала и бамбук - традиционную пищу китайских медведей.

Повзрослевшая Катюша вместе с заботливой матерью Диндин тренирует все нужные навыки - от ловкости и выносливости до хватания палочек с помощью шестого псевдопальца.

Видео Животные Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
16 февраля 2024, 17:46
Рынок труда в России актуализируют
РИА «Новости»
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Российские власти поставили перед собой задачу актуализировать рынок труда на ближайшие годы. Об этом сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика», - заметил глава государства.

В 2024 году главным трендом на рынке труда будет возможность построить карьеру в государственных компаниях. Об этом ранее заявила HR-специалиста Марина Присталова. В ближайшие годы госсектор станет основным работодателем, добавила эксперт.

Большинство компаний ищут сотрудников, которые умеют планировать и эффективно использовать свое время. В сервисе «Работа.ру» назвали это самым ценным навыком кандидата.

Россия Работа Владимир Путин
16 февраля 2024, 16:43
Путин указал на стабильность работы российской промышленности
РИА «Новости»
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Российская промышленность в последнее время стабильно и уверенно развивается, несмотря на попытки внешнего вмешательства. Об этом на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности страны заявил президент Владимир Путин.

«Отечественная промышленность стабильно работает, появились новые каналы доставки компонентов и сырья, связи с заинтересованными партнерами», - сказал он.

Путин отметил, что машиностроение и легкая промышленность входят в перечень отраслей, которые успешно справляются с задачей импортозамещения.

«Промышленность в России уверено развивается, невзирая на попытки внешнего давления», - добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что оставленные в России производства западных компаний попали в надежные руки местных рабочих, которые уже получили необходимые навыки для продолжения деятельности.

Путин добавил, что благодарен иностранным управленцам за создание отличных коллективов и культуры производства, но теперь предприятия продолжат работать самостоятельно.

Россия Владимир Путин Промышленность
16 февраля 2024, 15:56
В Магадане подготовят поправки об эвтаназии опасных бездомных собак
РИА «Новости»
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В Магадане подготовят предложения по поправкам, допускающим эвтаназию безнадзорных животных, которые представляют общественную опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Гришан.

По его информации, за два неполных месяца этого года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений от жителей.

Люди жаловались на бесконтрольный выгул домашних животных и встречи с беспризорными собаками на улицах города. Были случаи нападений. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в январе в результате пострадали 18 горожан.

Гришан напомнил, что отлов бродячих псов проводят в рамках мунконтракта с общественной организацией «Право на жизнь». Он будет действовать до конца 2024 года. На эти цели из бюджета направили около шести миллионов рублей.

Мэр добавил, что понимает переживания магаданцев из-за проблемы. На фоне этого он дал поручение правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность. Их согласовали с Ассоциацией муниципальных образований Магаданской области, заключил Гришан.

Животные
16 февраля 2024, 13:57
Обучающие встречи для предпринимателей на тему нетворкинга пройдут в Москве
Freepik
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Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Малый бизнес Москвы» ждет предпринимателей и желающих открыть свое дело на бесплатной встрече 19 февраля в 15:00. Гостей обучат нетворкингу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия организуют в рамках проекта «Нетворкинг-марафон». Всего в этом году пройдет 10 встреч, каждую из которых посвятят определенному аспекту.

Участники смогут найти партнеров по бизнесу, инвесторов, амбассадоров и других соратников. Кроме того, они получат драгоценные знания и навыки. В программе - выступления спикеров, занятия для отработки полученной информации и техник под руководством бизнес-тренеров.

Встречи пройдут по адресу: улица Покровка, дом 47, площадка «Цифровое деловое пространство». Лекции будут длиться порядка четырех часов. Предварительно нужно зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.

Ранее москвичей пригласили на курс эффективных переговоров от «Технограда».

Бизнес Москва

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