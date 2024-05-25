25 мая 2024, 04:30

Панде Катюше подарили преподнесли подарок на 9 месяцев

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Панде Катюше на девятый месяц подарили небольшой презент. Видео с реакцией медвежонка на подарок опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила - попробую позже», - написала она.

На кадрах видно, что юная медведица полулежала на бревнах в вольере. Передней лапой она держала бамбуковую ветку с листочками. К ней прикрепили цифру девять, которую сделали из моркови. Катюша слегка покусывала листья бамбука.

Подписчики канала позитивно отреагировали на видео. Комментаторы назвали Катюшу «маленьким зубастиком», «милым, сладким ребенком», «лапушонком» и «милотой», добавив, что она сильно подросла.

Ранее сотруднику зоопарка, которого Катюша случайно поцарапала, передали из Краснодара в подарок две футболки с фотографией юной панды и надписью «Дядя Игорь, прости, пожалуйста». Мужчину она поцарапала в апреле , когда просто играла.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
24 мая 2024, 22:36
Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили почти 130 стран и территорий
РИА «Новости»
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Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 июня, на данный момент подтвердили более 128 стран и территорий. На ПМЭФ из года в год приезжают самые авторитетные эксперты, специалисты и представители власти.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков уточнил, что речь идет о более чем 12 000 человек.

«Площадка ПМЭФ - всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно», - сказал он.

Кобяков подчеркнул, что именно ПМЭФ дает эту уникальную возможность в столь концентрированном объеме. Советник президента также обратил внимание на произошедшие в мире изменения и на смещение экономического, финансового и технологического центров в Азию.

«Поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ», - добавил он.

На ведущие позиции во многих отраслях экономики, заметил Кобяков, выходит именно бизнес стран Южной Америки. О своем опыте эти государства стремятся рассказать на российской дискуссионной площадке.

«Даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ», - заявил ответственный секретарь оргкомитета форума.

Петербургский международный экономический форум, по его словам, по сути, стал главной экспертной площадкой с высоким уровнем доверия. Здесь формируют и оттачивают в дискуссиях темы, которые окажут влияние не только на Россию, но и на весь мир.

«Мы на пути к многополярному миру», - заключил Кобяков.

Африка Россия Бизнес Экономика ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 22:19
Информационным партнером Молодежного дня ПМЭФ выступит центр «Инсайт Люди»
Pxhere
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Молодежный день ПМЭФ-2024, который состоится 8 июня КВЦ «Экспофорум», обрел нового партнера. Им впервые выступит продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

Гендиректор центра Алина Зинатуллина отметила, что на сегодняшний день охваты социальных сетей инфлюенсеров кратно превышают традиционные медиа. Благодаря этому все большее количество людей оперативно получают информацию о главных событиях международного масштаба.

«Блогеры способны переводить „экономический“ язык на понятный многочисленной аудитории и вовлекать в актуальные стратегические процессы страны молодежь. Можно сказать, что инфлюенсеры стали новыми средствами массовой коммуникации с молодой аудиторией», - сказала она.

Информационное партнерство «Инсайт Люди» на Молодежном дне ПМЭФ-2024 Зинатуллина назвала доказательством эффективности блогинга как нового успешного способа трансляции крупных мероприятий в стране на широкую аудиторию.

Резиденты продюсерского центра будут участвовать в программе Молодежного дня и освещать ее в своих соцсетях, повышая вовлеченность молодежи в экономические, технологические, экологические и многие другие вопросы.

Сейчас в продюсерском центре 2,5 тысячи блогеров из 78 регионов России. На их счету - участие более чем в 130 телепроектах - от реалити-шоу до сериалов и кинематографа.

На базе «Инсайт Люди» работает собственный музыкальный лейбл Insight Music, а также целая образовательная экосистема Insight Education.

Предполагаемый охват информации о Молодежном дне ПМЭФ, транслируемой блогерами, составит десятки миллионов.

Молодежь Соцсети Блогеры Россия ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 19:18
Восьмилетний мальчик стал 14-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил уже 14-миллионный гость, им стал восьмилетний житель Камчатки по имени Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Подростку и его родителям подарили сертификат на путешествие в Тобольск, где они совершат экскурсию по местам детства известного ученого Дмитрия Менделеева.

«Стать юбилейным посетителем было очень неожиданно. Ожидания от поездки у нас очень радужные, хотим получить новые впечатления и узнать что-то новое», - поделилась мама школьника.

Ранее стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» решили продлить до 8 июля. Согласно исследованием, она понравилась 90% посетителей.

Россия Школьники Выставка-форум «Россия»
24 мая 2024, 14:42
Муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба
РИА «Новости»
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Духовное управление мусульман (ДУМ) готово поддержать запрет на ношение никаба в случае выявления связи данного атрибута одежды с экстремизмом. Об этом РИА «Новости» сказал замглавы управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

По его словам, ДУМ одобрит инициативу, если удастся достоверно установить связь никабов с ростом радикальных настроений. Аляутдинов отметил, что управление считает более предпочтительным хиджаб и не пропагандирует ношение никаба.

«Мы всегда готовы к диалогу, тем более в вопросах, которые касаются безопасности граждан. Мы считаем, что более правильным в современном обществе будет сделать выбор в сторону традиционного хиджаба, который соответствует требованиям ислама. Например, моя дочь и жена никаб не носят», - заявил Аляутдинов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никаба , при котором открыты только глаза. Он отметил, что в ряде стран Азии такие головные уборы уже запретили.

Одежда Запреты Россия Ислам Москва

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