Панде Катюше подарили преподнесли подарок на 9 месяцев
Панде Катюше на девятый месяц подарили небольшой презент. Видео с реакцией медвежонка на подарок опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила - попробую позже», - написала она.
На кадрах видно, что юная медведица полулежала на бревнах в вольере. Передней лапой она держала бамбуковую ветку с листочками. К ней прикрепили цифру девять, которую сделали из моркови. Катюша слегка покусывала листья бамбука.
Подписчики канала позитивно отреагировали на видео. Комментаторы назвали Катюшу «маленьким зубастиком», «милым, сладким ребенком», «лапушонком» и «милотой», добавив, что она сильно подросла.
Ранее сотруднику зоопарка, которого Катюша случайно поцарапала, передали из Краснодара в подарок две футболки с фотографией юной панды и надписью «Дядя Игорь, прости, пожалуйста». Мужчину она поцарапала в апреле , когда просто играла.