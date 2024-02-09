Панде Катюше из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье - Катюша - получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», - отметила женщина.
Помимо этого, Акулова поздравила людей, которые празднуют Новый год по лунному календарю. Она пожелала радости, счастья, благополучия, любви и незабываемых впечатлений Ранее Светлана Акулова рассказала, как панда Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем - уникальным приспособлением у гигантских панд. По словам гендиректора зоопарка, это дает животным возможность с легкостью и точностью захватывать даже тонкие ветки и листья бамбука. Панда научилась этому навыку у матери Диндин, которая постоянно воспитывает детеныша.