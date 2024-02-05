Панда Катюша заснула с мамой на лестнице из бревен

«Это что-то невозможно милое. Пришла к маме и легла с ней рядышком на лестнице», - подписала она ролик.

На кадрах видно, что медведи вместе уже не помещаются на бревенчатой лестнице. Одна из лап Катюши свесилась на пол.

Ранее гендиректор зоопарка показала видео, на котором панда Диндин воспитывала повзрослевшую Катюшу. Она учила ее правильно падать и кувыркаться.

В конце января медвежонок уже научился переворачиваться через голову. Это выглядело неуклюже, но панда очень старалась. Как отметили в комментариях подписчики, она очень упорная и целеустремленная.

До этого Акулова порадовала подписчиков роликом, на котором юная панда хулиганила в листьях бамбука. Катюша перекатывалась с боку на бок, пока жевала листья любимого растения.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт «Тройка» , на которых была изображена панда Катюша.