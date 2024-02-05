05 февраля 2024, 05:00

Панда Катюша заснула с мамой на лестнице из бревен

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Панда Катюша из Московского зоопарка притомилась за день и устроилась рядом с мамой, пандой Диндин, чтобы вздремнуть во время тихого часа. Трогательное видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Это что-то невозможно милое. Пришла к маме и легла с ней рядышком на лестнице», - подписала она ролик.

На кадрах видно, что медведи вместе уже не помещаются на бревенчатой лестнице. Одна из лап Катюши свесилась на пол.

Ранее гендиректор зоопарка показала видео, на котором панда Диндин воспитывала повзрослевшую Катюшу. Она учила ее правильно падать и кувыркаться.

В конце января медвежонок уже научился переворачиваться через голову. Это выглядело неуклюже, но панда очень старалась. Как отметили в комментариях подписчики, она очень упорная и целеустремленная.

До этого Акулова порадовала подписчиков роликом, на котором юная панда хулиганила в листьях бамбука. Катюша перекатывалась с боку на бок, пока жевала листья любимого растения.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт «Тройка» , на которых была изображена панда Катюша.

Медведи Животные Зоопарки Москва
05 февраля 2024, 02:14
Священник рассказал, как отвести сглаз и порчу
РИА «Новости»
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Сглаз и порча действительно существуют, а чтобы избавиться от них, надо прочитать молитву. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря в Москве Влади изданию «Аргументы недели».

«Да, невидимый мир зла существует. Защищает от нечистой силы, бесов и колдунов, конечно, молитва. Но, сильна молитва будет тогда, когда произносится с истинной верой из сердца, как учил Иисус», - заявил священник.

По словам священнослужителя, читать молитву нужно каждый раз, когда на душе становится неуютно, или возникает ощущение недовольства и напряженности после разговора с кем-то. Протоирей добавил, что молитва также поможет, если близкий человек начал вести себя агрессивно или его одолели пороки.

Ранее стало известно, как православные верующие отмечают Тимофеев день 4 февраля, что можно и что нельзя делать в этот праздник.

Священники РПЦ Москва
05 февраля 2024, 01:35
Российские такси предложили оснастить тревожной кнопкой
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в автомобили такси технологию «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщил RT, в распоряжение которого попала копия обращения парламентария на имя министра транспорта Виталия Савельева.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в автомобили такси технологию «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщил RT , в распоряжение которого попала копия обращения парламентария на имя министра транспорта Виталия Савельева.

По его словам, водители такси часто становятся свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений или преступлений, совершаемых пассажирами.

Он привел в качестве примера телефонных мошенников, которые обманом заставляют свои жертвы снимать деньги в банкоматах в разных концах города. Последние как раз и заказывают такси для поездок.

«Случается, что жизни и здоровью самого шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», - добавил Милонов.

Ранее таксист спас пожилую петербурженку от мошенников, пытающихся прибрать к рукам ее сбережения. Аферисты представились «сотрудниками банка». Они по телефону убедили пенсионерку взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет», причем сами вызвали ей такси.

До этого жительница Урала, управляющая такси в Снежинске, уберегла пенсионерку от мошенников , заподозрив во время поездки неладное. Она изменила маршрут и доставила пожилую женщину в полицию.

Госдума РФ Депутаты Такси Виталий Милонов Полиция
05 февраля 2024, 01:09
Новый сортировочный центр Wildberries откроют в Петербурге
РИА «Новости»
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Новый сортировочный центр онлайн-ретейлера Wildberries откроют в Санкт-Петербурге 5 февраля. Об этом сообщила в своем Teleram-канале пресс-служба компании.

«Уже завтра по адресу Московское шоссе 143 откроется новый сортировочный центр компании площадью 27,9 тысячи квадратных метров», - уточнил канал.

В компании отметили, что СЦ «Шушары Московское шоссе» будет принимать поставки по модели «Маркетплейс», причем стоимость приемки товаров составит 15 рублей. При этом будет действовать временное ограничение на сдачу от 20 паллет.

В компании добавили, что Wildberries продолжит налаживать логистическую инфраструктуру в Ленобласти, чтобы быстрее доставлять товары клиентам из региона и соседних областей.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о существовании нескольких версий о пожаре в Шушарах. По ее словам, пока их нельзя разглашать.

В конце января 2024 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и основатель маркетплейса Бакальчук подписали соглашение о строительстве склада Wildberries в Тосненском районе. Его планируют запустить в этом году.

Санкт-Петербург Россия Маркетплейсы
04 февраля 2024, 23:21
Украинский беженец ответил на обвинения переехавшей из-за него в подъезд москвички
Pixabay
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Беженец с Украины заявил, что готов съехать с квартиры, которую ему сдала многодетная жительница Москвы, если ему вернут деньги за оплаченные месяцы. Об этом мужчина рассказал «Московскому комсомольцу».

«Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся», - сказал он.

По словам арендатора, ему пришлось поменять в квартире сломанный замок, а также вывести клопов и починить сломанный диван.

Беженец добавил, что заплатил москвичке деньги за шесть месяцев, после чего взял с нее расписку о праве проживать до июля 2024 года. Однако планы хозяйки квартиры изменились, поэтому мужчина может покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму.

Многодетная мать вынуждена жить в подъезде с тремя детьми после того, как арендатор отказался выезжать из ее квартиры. Сейчас москвичку разместили в социальной гостинице. Делом заинтересовалась столичная прокуратура.

Деньги Москва Беженцы

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