Памятник Юдашкину открыли на Троекуровском кладбище

Читайте нас в:

Кутюрье поставил себе памятник при жизни собственным творчеством, отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Юдашкина очень талантливым художником и настоящим другом.

«Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал», - подчеркнул Эрнст.

Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. Он рассказал, что служил с Юдашкиным в армии в начале 80-х годов.

Модельер ушел из жизни 2 мая 2023 года. Юдашкину было всего 59 лет.