Памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону по просьбе депутатов

В Миньяре Челябинской области чиновники украли с частного садового участка ель и поставили ее на площади. Хозяйка земли, где росло дерево, рассказала «360» подробности и показала ель на видео.

Женщина прислала ролик, на котором видны разбросанные «ненужные» еловые ветви. По ее словам, сотрудники местной администрации не предупредили хозяев о том, что собираются спилить дерево.

«Елка с нашего участка исчезла. <…> Администрация как-то так случайно, не предупредив нас, эту елку нашу срубила», - поделилась женщина.

Дерево посадили 1 сентября 1982 года - это сделал супруг женщины и его отец, По ее словам, ель была памятью о родителях.

«Когда эта елка доросла до 150-160 сантиметров, муж макушку у нее сломил. Чтоб она росла пушистой. Ну вот она пушистой и росла 41 год. Теперь она радует наш город», - посетовала хозяйка участка.

Она также засняла на видео уже установленную в центре Миньяра елку. Россиянка добавила, что написала по факту случившегося лично главе городской администрации и его заместителю, а также обратилась в земельный комитет. Однако ответа женщина не получила.

«Поэтому жители Миньяра, района и области заинтересовались и хотят, чтобы это не осталось безнаказанным. И просят, чтобы нам возместили моральный ущерб», - заключила россиянка.

О краже дерева с частного участка стало известно 29 ноября. По данным СМИ, елку спилил один из чиновников администрации Миньярского городского поселения.



