19 января 2025, 01:50

Памятник Пригожину и Уткину установили на кладбище в Иркутске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров ЧВК Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Церемония открытия мемориального комплекса состоялась 18 января. На нем запечатлели имена бойцов ЧВК и установили фигуры Пригожина и Уткина. Также на памятнике высекли слова «Первому» и «Девятому».

Авторы поста уточнили, что мемориальный комплекс установили в честь всех тех, кто был рядом с Пригожиным и Уткиным на протяжении многих лет.

Самолет с главой ЧВК «Вагнер» рухнул в Тверской области 23 августа. По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело.

В декабре состоялось торжественное открытие памятника легендарному летчику, уроженцу Нижегородской области Валерию Чкалову. Процесс создания монумента занял около полутора лет, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Военные Памятники Евгений Пригожин
19 января 2025, 01:11
В Анапе крещенские купания устроили на пляже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Анапе крещенские купания в Черном море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Вода там чистая, сообщил Telegram-канал оперштаба Кубани.

«Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая», - уточнили в штабе.

За безопасностью следят четыре спасателя - трое на суше и один в воде. На всех окунающихся надевают спасательные жилеты из-за волнений на море.

По словам жителя Анапы Владимира Балукова, вода очень чистая, приятная по температуре. Он нырял в зимнее море с головой, к чему готовиться начал за три недели до этого события.

Также мэрия Анапы в своем Telegram-канале сообщила, что в городе организовали крещенские купания в трех оборудованных местах. Кроме пляжа, они пройдут в купели Свято-Никольского храма в станице Благовещенской и в часовне Святой Равноапостольной великой княгини Ольги, расположенной в Крещенском парке.

До этого в Санкт-Петербурге подготовили 16 купелей к празднованию Крещения в 10 районах города, сообщила Gazeta.Spb.

Ранее в МЧС России сообщили о сборе почти 14 тонн мазута у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива.

Праздники Черное море Православие Инцидент в Керченском проливе Нефть Россия Анапа Крещение
18 января 2025, 09:48
В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», - написал он.

Володин попросил россиян принять участие в опросе в Telegram и спросил, как они отнесутся к такому закону. Инициативу поддержали 88% голосовавших, 8% высказались против, а 4% воздержались от высказывания мнения.

Ранее возможность запрета розничной продажи вейпов поддержал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что позицию нужно согласовать с правительством страны и решить этот вопрос раз и навсегда.

Дети Законы Госдума РФ Россия
18 января 2025, 08:32
Россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Период автоматического продления прав в России завершится в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве внутренних дел России.

В 2025 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Их нужно будет заменить в течение трех лет с этой даты.

Для получения нового документа водителям предстоит пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и явиться в ГАИ или МФЦ для подачи заявления. За езду с недействительными права водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, когда инспектор дорожно-патрульной службы имеет право проверять телефон. Такие полномочия у инспекторов есть лишь в нескольких случаях для проверки, нарушал ли водитель правила.

Штрафы ПДД Правила Россия Водители
18 января 2025, 07:38
Специалисты завершили экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Shaman
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова (Shaman), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Экспертизу провели», - сказал он.

О смерти Коробкова-Землянского в своей квартире в возрасте 40 лет стало известно в ноябре 2024 года. Церемония прощания с Коробковым-Землянским состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом формате.

Проститься с журналистом пришли его друзья, близкие и коллеги, в том числе сам Дронов , народный артист России Игорь Матвиенко, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и певица Юта.

Ранее в Сети появились кадры с церемонии погребения пресс-секретаря певца Шамана.

Музыка

Новости по теме