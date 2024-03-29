29 марта 2024, 02:20

Памятник бойцам СВО снесли в Северной Осетии из-за жалоб местных жителей

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Памятник бойцам СВО, который раскритиковали жители Моздока, снесли. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram-канале.

Ранее в городе Моздоке установили подаренный представителем одного из ведомств памятник бойцам СВО. Однако проект и установку памятника не согласовали с городскими властями.

После этого многие местные жители стали возмущаться по поводу внешнего вида скульптуры. Они обратили внимание, что монумент не отразил сути подвига бойцов в зоне СВО, а его создатели не учли детали экипировки военных.

«Эта форма не наша, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата - это Калашникова! Слава Богу, что убирают» - сказала одна из свидетельниц демонтажа памятника.

Скульптуру по поручению главы республики Сергея Меняйло демонтировали 27 марта.

Ранее вандалы разбросали ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации во Владикавказе.

Военные Памятники
29 марта 2024, 03:14
Концерт «Журавли» проведут в Москве в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Freepik
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Благотворительный концерт «Журавли» в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет 29 марта в 19:00 в Москве. Перед зрителями выступят артисты и представители российской эстрады, сообщили на сайте Москонцерта.

В концерте примут участие народный артист России Олег Погудин, заслуженный артист России Евгений Маргулис, камерный оркестр «Московская камерата» и другие. Ведущими мероприятия будут Алла Омелюта и Илья Ушуллу.

Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный концерт группы «Пикник». Перед началом выступления музыканты коллектива и зрители почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Концерты Москва Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 03:01
Свечи начали убирать с места стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла»
РИА «Новости»
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Свечи начали убирать с места стихийного мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Свечи были выложены в форме журавлей и надписи «Скорбим. 22.03.24».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала, расстреливая всех на своем пути. Они прошли в зал, где ожидалось выступление группы «Пикник» и продолжили расстрел зрителей, после чего подожгли кресла с помощью зажигательной смеси и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. В результате теракта погибли 143 человека , в том числе, трое детей.

СК России сообщил, что следствие нашло доказательства связи террористов украинскими националистами , проанализировав финансовые операции подозреваемых и изучив изъятую и них технику.

Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 23:42
Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства
РИА «Новости»
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Генпрокуратура направила в Центральный районный суд Челябинска иск к холдингу «Макфа» с просьбой обратить акции производителя макаронных изделий в доход государства. Информация об этом появилась в базе данных суда.

«Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля», - указали в картотеке.

Ответчиками выступили все предприятия холдинга, среди них АО «Макфа», свердловское АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие. Подробности иска не уточнялись.

Ранее Генеральная прокуратура добилась передачи акций предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината в собственность государства. В рамках судебного процесса суд арестовал имущество трех заводов.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Челябинск
28 марта 2024, 21:59
Судья танцевального турнира подала в суд из-за травли после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Судья детского танцевального турнира, который проходил в Crocus Expo во время теракта 22 марта, подала в суд из-за травли. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным пресс-службы, судья Карина Калиничева подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Анатолия Сулейманова - гендиректора «4 кота» (издание Baza) и ООО «Айдэнсер.ру».

Причиной для иска стали сообщения СМИ о том, что организаторы соревнований не выпускали несовершеннолетних спортсменов из здания Crocus Expo после начала теракта в концертном зале Crocus City Hall.

«Истец указала, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, из-за чего Калиничева подвергается общественной травле», - добавили в пресс-службе.

Суд принял иск к производству.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что участников танцевальных соревнований эвакуировали во время теракта, среди них никто не пострадал. Всего во время нападения на Crocus City Hall погибли трое детей, пятеро получили ранения. Двое несовершеннолетних пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Спортсмены Суд Дети Москва Стрельба в Crocus City Hall

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