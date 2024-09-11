11 сентября 2024, 23:54

Памфилова пожаловалась на поведение членов КПРФ на выборах

РИА «Новости»
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ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России - За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Государственной думы, они требовали соблюдения закона», - сказал он.

Афонин заявил, что Алексей Куринный и Мария Дробот «боролись с правонарушителями». По его мнению, оснований для разбирательства в их отношении нет.

Председатель ЦИК Элла Памфилова при оглашении итогов довыборов в Госдуму по трем одномандатным округам заявила, что голосование проходило в беспрецедентно неблагоприятной обстановке , но очень спокойно. По ее словам, депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области, делали диктофонные и видео-записи, обвиняли членов комиссии в нарушениях и угрожали своими связями.

В Челябинской области психологическое давление на членов комиссии, по ее словам, оказывал депутат от «Справедливой России - За правду!» Валерий Гартунг. Памфилова назвала такое поведение некорректным и сообщила о жалобе в Госдуму.

Выборы прошли с 6 по 8 сентября в 49 регионах России. Проголосовали более 27 миллионов человек.

Элла Памфилова Депутаты ЦИК РФ КПРФ Единый день голосования Выборы
11 сентября 2024, 20:37
Десятки нотариусов в Крыму призвали лишить статуса за гражданство Украины
РИА «Новости»
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Живущие в Крыму нотариусы вопреки российскому законодательству не отказались от гражданства Украины и пользовались ее паспортами. Минюст призвал лишить их статуса через суд, сообщила пресс-служба ведомства.

Правило о запрете иностранцам работать нотариусами нарушили 23 человека, из них 22 - действующие нотариусы. Минюст сообщил, что с 2014 по 2020 годы они пересекали границу России по национальным и заграничным паспортам Украины.

«Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате», - указали в пресс-службе.

Минюст обратился в нотариальную палату Крыма и Федеральную нотариальную палату. Он призвал через суд лишить нарушителей статуса нотариуса.

В июле Минюст выступил еще с одним предложением о работе нотариусов, сообщили «Известия». Министр Константин Чуйченко анонсировал повышение их предельного возраста до 80 лет.

Паспорта Крым
11 сентября 2024, 19:17
Патриарх Кирилл предрек приближение апокалипсиса
РИА «Новости»
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Человечество неминуемо приближается к апокалипсису в связи с бурным развитием искусственного интеллекта. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», - сказал он.

Патриарх также заявил, что человечеству, чтобы обрести счастье в будущем, нужно быть религиозным.

Ранее священнослужитель во время проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что сейчас Россия проходит судьбоносные испытания, писал RT.

По его словам, «за мир нужно уметь бороться», тогда все опасности уйдут с российской территории.

Искусственный интеллект Россия Патриарх Кирилл
11 сентября 2024, 03:37
Россиян предупредили о схеме мошенников с QR-кодами
Freepik
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Мошенники стали использовать поддельные QR-коды для обмана россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Актуальной угрозой стало мошенничество через QR-коды. С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды», - сказал он.

Депутат предупредил, что аферисты могут отправить поддельные QR-коды по электронной почте или в мессенджере, предлагая перейти по ссылке для получения, например, якобы выигрыша или скидки. Когда пользователь сканирует такой код, он переходит на фишинговый сайт, где крадут его данные.

Ранее Немкин в беседе с RT рассказал о вероятности взлома смартфона на расстоянии. Он отметил, что мошенники могут осуществить взлом через поддельные сайты, сообщения и электронные письма. Также депутат призвал отказаться от анонимности в соцсетях.

Мессенджеры Соцсети Мошенничество Депутаты Смартфоны Деньги Технологии
10 сентября 2024, 21:45
«Рождение новой семьи». Малофеев — о свадьбе с Львовой-Беловой
РИА «Новости»
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Православный бизнесмен Константин Малофеев подтвердил, что женился на уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом он рассказал в эфире канала «Царьград».

«Это произошло. И моя избранница, моя супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова - самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», - сказал бизнесмен.

Малофеев поблагодарил всех за поздравления, добавив, что на этом признании хотел бы закончить обсуждение своей личной жизни.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал счастья Львовой-Беловой, но также не стал раскрывать журналистам детали ее личной жизни.

Основатель телеканала «Царьград» до этого состоял в браке с адвокатом Ириной Вильтер, у них родились трое детей. Пара развелась в прошлом году. Его новая избранница была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом, с которым воспитывала девять детей - пятерых родных и четверых приемных.

Свадьба Малофеева и детского омбудсмена прошла 8 сентября в Подмосковье.

Свадьбы Россия Брак

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