Пациент детского онкоцентра засмущался и спрятался под одеяло при виде Путина

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В среду, 8 ноября, Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там президент успел пообщаться с маленькими пациентами.

В Сети появилось видео, на котором запечатлели, как президент входит в палату мальчика. Ребенок тут же начал стесняться и прятаться под одеяло, не смог даже поздороваться. Уговоры матери никак не помогли справиться со смущением.

Несмотря на это, Путин нашел подход к мальчику и вручил ему подарок - игрушечный вертолет, о котором тот мечтал.

«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут, из-под одеяла», - обратился глава государства к ребенку.

Онкоцентр имени Рогачева является крупнейшим в мире детским научно-лечебным учреждением. В 2023 году там открылся новый высокотехнологичный корпус, в строительстве которого участвовал Росатом.

Ранее центр амбулаторной онкологической помощи открылся в поликлинике Реутова. Благодаря этому местные жители смогут получить квалифицированную помощь и проверить состояние здоровья с помощью высокотехнологичного оборудования.