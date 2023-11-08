Пациент детского онкоцентра засмущался и спрятался под одеяло при виде Путина
Пациент детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева смутился при виде президента России Владимира Путина. Мальчик спрятался под одеяло, однако глава государства нашел подход к ребенку и подарил ему подарок. Кадры из медучреждения появились в Telegram-канале RIA Kremlinpool.
В среду, 8 ноября, Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там президент успел пообщаться с маленькими пациентами.
В Сети появилось видео, на котором запечатлели, как президент входит в палату мальчика. Ребенок тут же начал стесняться и прятаться под одеяло, не смог даже поздороваться. Уговоры матери никак не помогли справиться со смущением.
Несмотря на это, Путин нашел подход к мальчику и вручил ему подарок - игрушечный вертолет, о котором тот мечтал.
«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут, из-под одеяла», - обратился глава государства к ребенку.
Онкоцентр имени Рогачева является крупнейшим в мире детским научно-лечебным учреждением. В 2023 году там открылся новый высокотехнологичный корпус, в строительстве которого участвовал Росатом.
Ранее центр амбулаторной онкологической помощи открылся в поликлинике Реутова. Благодаря этому местные жители смогут получить квалифицированную помощь и проверить состояние здоровья с помощью высокотехнологичного оборудования.