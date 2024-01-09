Ozon ответил на обвинения в невыплате денег владельцам ПВЗ

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что деньги многие ПВЗ якобы не получали три месяца. При том, что перед новогодними праздниками в пунктах выдачи был ажиотаж. С финансовыми проблемами, по данным издания, столкнулись в основном в Москве и области. В Ozon ответили, что эта информация полностью не соответствует действительности.

«Ozon всегда своевременно осуществляет выплаты всем партнерам - агентам пунктов выдачи, продавцам и поставщикам. В декабре агенты также получили вознаграждение за предыдущий месяц точно в срок - до 25 числа, как и предусмотрено договором, в том числе в Москве и Московской области», - заявили в компании.

По условиям договора, компания рассчитывается с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

«Соответственно, вознаграждение за ноябрь партнеры получили в декабре, а декабрьские выплаты они получат в январе, как и планировалось», - добавили в Ozon.

Ранее в Сети появилась фейковая новость, будто Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза за просрочку или отмену посылки. Также компания якобы запретит торговать навозом и шинами. Представитель маркетплейса опроверг эти данные.