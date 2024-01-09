09 января 2024, 16:25

Ozon ответил на обвинения в невыплате денег владельцам ПВЗ

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Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon обвинили в задержке выплат владельцам пунктов выдачи заказов. Представитель компании в интервью «360» опроверг эту информацию.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что деньги многие ПВЗ якобы не получали три месяца. При том, что перед новогодними праздниками в пунктах выдачи был ажиотаж. С финансовыми проблемами, по данным издания, столкнулись в основном в Москве и области. В Ozon ответили, что эта информация полностью не соответствует действительности.

«Ozon всегда своевременно осуществляет выплаты всем партнерам - агентам пунктов выдачи, продавцам и поставщикам. В декабре агенты также получили вознаграждение за предыдущий месяц точно в срок - до 25 числа, как и предусмотрено договором, в том числе в Москве и Московской области», - заявили в компании.

По условиям договора, компания рассчитывается с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

«Соответственно, вознаграждение за ноябрь партнеры получили в декабре, а декабрьские выплаты они получат в январе, как и планировалось», - добавили в Ozon.

Ранее в Сети появилась фейковая новость, будто Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза за просрочку или отмену посылки. Также компания якобы запретит торговать навозом и шинами. Представитель маркетплейса опроверг эти данные.

Штрафы Праздники Деньги Маркетплейсы Москва
09 января 2024, 16:54
Более 300 миллионов записей о россиянах утекло в Сеть в 2023 году
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций зафиксировала 168 утечек персональных данных в 2023 году, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Об этом сообщил RT.

В результате слива информации в открытый доступ попало более 300 миллионов записей о россиянах. Всего в 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных. Общая сумма назначенных штрафов составила более 4,6 миллиона рублей.

В 2022 году после начала спецоперации в Сеть слили 600 миллионов записей о россиянах. Тогда ведомство зарегистрировало свыше 140 утечек.

В декабря в Госдуму направили пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных. В некоторых случаях злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Роскомнадзор Утечки данных
09 января 2024, 16:22
«Ребенок участия не принимал». Адвокат блогера Косенко — о его скандальном видеоролике
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Ребенок не принимал участия в съемках скандального видео блогера Сергея Косенко, на котором мужчина бросил малыша в сугроб. Об этом «360» сообщил адвокат Косенко Сергей Жорин.

«Я сейчас разбираюсь в обстоятельствах того, что произошло. Одно уже очевидно, что в съемках этого ролика ребенок участия не принимал, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена», - рассказал правозащитник.

Он добавил, что Косенко уже извинился перед всеми, кому его ролик причинил моральный вред.

«Также мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать необходимые объяснения и предоставить все необходимые доказательства того, что какого-либо преступления в данном случае совершено не было», - заключил адвокат.

Блогер в соцсети Instagram* объяснился перед подписчиками и заявил, что увидел этот популярный ролик в Сети и решил его повторить. По его словам, куклу-манекен нарядили в костюм сына, сняли видео и с помощью монтажа наложили лицо и мимику ребенка.

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео, и кому оно эмоционально навредило», - написал Косенко.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Дети Адвокаты Видео Блогеры
09 января 2024, 15:38
Песков назвал причины перебоев с теплоснабжением в Подмосковье
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Отключения теплоснабжения в некоторых российских регионах произошли из-за аномальных морозов и износа систем ЖКХ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии», - указал он.

Песков отметил, что коммунальные службы в экстренном режиме бросили все силы на ликвидацию последствий аварий на системах теплоснабжения. Пресс-секретарь президента добавил, что в Подмосковье специалисты работали круглосуточно, чтобы вернуть жителям отопление в кратчайшие сроки.

«Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», - заключил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о модернизации систем ЖКХ в России. По его словам, в стране обновят коммунальную инфраструктуру, но этот процесс займет какое-то время.

Кремль ЖКХ Электричество Дмитрий Песков Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 15:35
Экс-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах
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Бывшие топ-менеджеры банка «Тинькофф» Павел Федоров и Георгий Чесаков купили кредитное учреждение на Филиппинах для развития своего финансового технического сервиса. Об этом сам Федоров сообщил в интервью РБК.

Разрешение на сделку выдал Центральный банк Филиппин. Экс-менеджеры «Тинькофф» приобрели Bank St Rosa.

«Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты», - рассказал Федоров.

Также организация получит возможность финансировать малый и средний бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев. Покупка банка была обусловлена развитием стартапа Salmon - финтех-сервиса, запущенного Чесаковым и Федоровым в 2022 году, Руководство «Тинькофф» в ноябре 2023 года запретило своим сотрудниками работать удаленно из всех стран мира , кроме России, Казахстана, Армении и Белоруссии. Нововведение объяснили тем, что банк является субъектом критической информационной инфраструктуры.

Банки Россия Бизнес

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