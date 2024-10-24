24 октября 2024, 00:43

Ожидания и реальность. Перейдет ли Россия на четырехдневную рабочую неделю?

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В России идею о введении четырехдневной рабочей недели озвучивали не раз, но пока на практике так и не применили. Реальный эксперимент провели в Германии, выяснив, что такой график повышает эффективность сотрудников. Это позитивно отражается и на экономике страны. Вопрос о том, поменяют ли в РФ рабочий график и кому, ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила с главным внештатным психологом Минздрава по Новгородской области Михаилом Хорсом.

По его словам, сокращение пятидневной рабочей недели и улучшение психологического состояния людей мало взаимосвязаны.

«Чтобы улучшить психологическое состояние людей, необходимо этим людям работать со своими представлениями о своей жизни. Например, сейчас мы видим вспышку молодежной депрессии. 25−35-летние люди массово сидят в депрессии, страдают, потому что у них были иллюзорные представления о их работе», - пояснил собеседник 360.ru.

Хорс отметил, что молодые люди думали, что после окончания института, где они хорошо учились, «на них будут молиться» на рынке труда. Только в реальности этого никто делать не будет. На работе конкуренция, агрессия и непонимание, а не парниковые условия, обеспечиваемые им ранее родителями.

Он добавил, что тогда молодежь начинает считать жизнь плохой, раз она не соответствует их ожиданиям. Они от нее «убегают в депрессию, а из депрессии прыгают дальше - кто в компьютерные игры, кто в наркотики, кто в порнографию». Собеседник 360.ru пояснил, что проблема решается только сменой фантазийных и идеалистических образов о работе, о себе самом и об окружающих на более реалистичные.

Кроме того, по словам Хорса, у россиян, работающих официально, хватает дней отдыха. Это еженедельные выходные, отпуск, майские, новогодние и другие праздники. По сути, они треть года, если не больше, не работают.

Германия Россия Работа Психология
23 октября 2024, 22:43
«Это отвратительно». Симоньян — об идее налога на бездетность
РИА «Новости»
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Идея ввести в России налог на бездетность является отвратительной. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в кулуарах саммита БРИКС. Цитату привело РИА «Новости».

Она объяснила, что многие бездетные пары не могут завести детей по не зависящим от них причинам.

«Налог на бездетность - это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать?» - задалась она вопросом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные инициативы, в том числе о введении налога на бездетность. Он добавил, что не стоит лишний раз вносить тревогу в общество.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пожаловался на угрозы в свой адрес после предложения взимать 40 тысяч рублей в месяц за бездетность.

Налоги Депутаты БРИКС Маргарита Симоньян
23 октября 2024, 08:24
Жалобу на пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову рассмотрят 23 октября
РИА «Новости»
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Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор пожизненно осужденного бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заседание пройдет в среду, 23 октября, в 10:00.

Рауфа Арашукова и его отца Рауля признали виновными в организации расправ, создании преступного сообщества и масштабных хищениях. Суд установил, что сын и отец для хищения газа у «Газпрома» создали преступную группировку, общий ущерб составил порядка 30 миллиардов рублей. Фигуранты получили пожизненный срок.

Несколько дней назад в социальных сетях Арашукова появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил помощи и прощения. Бывший чиновник назвал Кадырова дорогим старшим братом.

Сейчас Арашуков отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

ФСБ публиковала видео , на котором бывший сенатор предлагал сотруднику исправительного учреждения взятку.

Суд Приговоры Россия
23 октября 2024, 06:59
Генеральный секретарь ООН Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба парламента Татарстана.

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС», - указали в пресс-службе.

В международном аэропорту «Казань» его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Накануне участие Гутерриша в саммите подтвердил официальный представитель генерального секретаря организации Фархан Хак.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщал, что генсек ООН встретится с российским лидером Владимиром Путиным 24 октября. По его словам, они обсудят актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины.

МИД республики уже выразил недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.

Саммиты Казань Татарстан Владимир Путин ООН БРИКС Саммит БРИКС 2024
23 октября 2024, 03:56
Россиянам рассказали, как спастись во время цунами
Freepik
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Россиянам рассказали, как действовать во время цунами, подчеркнув, что после поступления сигнала тревоги у них будет лишь несколько минут для перемещения в безопасное место. Памятку опубликовали на сайте МЧС России.

В ведомстве предупредили, что необходимо сразу отреагировать после поступления сигнала об опасности цунами, используя каждую минуту, чтобы обезопасить себя и защитить окружающих людей.

«Вы можете располагать временем от нескольких минут до получаса и более, поэтому, если будете действовать спокойно и продуманно, сможете увеличить ваши шансы уберечься от воздействия цунами», –отметили в памятке.

Необходимо сразу покинуть помещение, отключив свет и газ. Лучше всего перебраться на возвышенность высотой 30-40 метров над уровнем моря или уехать на два или три километра от берега. Если не получится покинуть здание, то подняться на верхние этажи и закрыть двери с окнами.

Люди, оказавшиеся в воде, должны освободиться от обуви и намокшей воды, остерегаться крупных предметов и их обломков. При этом нужно попытаться зацепиться за плавающие предметы.

В МЧС ранее сообщили, что в России воздействию цунами подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под угрозой оказались 14 городов и несколько десятков населенных пунктов.

Приморье МЧС РФ Россия Камчатка Курильские острова Дальний Восток

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