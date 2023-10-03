«Озадачен пополнением казны». Почему Минфин поддержал онлайн-продажу алкоголя

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Разрешение интернет-торговли алкоголем спровоцирует рост объемов потребления спиртных напитков, считает помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он напомнил, что спиртные напитки приводят к раку, болезням сосудов и системы пищеварения.

Показатели потребления спиртосодержащих напитков всегда коррелировали со смертностью от внешних причин, подчеркнул специалист.

Поэтому онлайн-продажу алкоголя надо контролировать. Сделать это лучше легальных участников рынка никто не сможет. Они будут за руку брать тех же самых полицейских и выявлять незаконные точки сбыта спиртного в Сети. Для участников рынка это будет борьба с теми, кто у них отбирает хлеб, поэтому легальные ретейлеры рвутся навести порядок в интернет-продаже, но им этого не позволяют.

Поэтому проще всего позволить крупному ритейлу торговать онлайн российским вином. При этом есть еще и дистрибьюторы, и импортеры, которые имеют свои сети алкомаркетов. Почему им тоже не разрешить, помимо крупных торговых сетей? Это самый простой и разумный способ навести порядок в этой сфере.

Конечно, россияне станут чаще травиться, наверняка нарушатся правила ночного времени. Миллион вопросов возникнет, потому что это неживой контакт. Поэтому все очень печально.

Наверное, попробовать онлайн-торговлю алкоголем можно, но почему-то при этом предлагаются какие-то странные варианты. Например, «Почта России» должна заниматься торговлей российским вином. Сейчас обсуждается вариант с Ozon, который никогда этим не занимался. Тем более, что многие пункты выдачи никакого отношения, кроме как договорных отношений, к тому же Ozon не имеют. Зачем люди пытаются себе ломать голову, если есть уже существующие супермаркеты, которые сегодня работают, знают, умеют и любят все доставлять и проверять? Минфин России поддержал продажу алкоголя в интернете. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что у такого решения больше положительных последствий, чем отрицательных. Однако пока что итоговой договоренности в правительстве еще нет. Нужно ли легализовывать торговлю спиртным в Сети и к чему может привести подобное решение - в материале «360».

Необходимости продавать спиртное онлайн нет. Алкоголь сегодня продают в каждой дыре и подворотне. Если Минфин полностью уберет спиртное из жилых многоквартирных домов, тогда, может быть, онлайн можно оставить. А так это все - просто заливаем и получаем наши города в алкоголе. Ничего хорошего в этом нет. Минфин хочет пополнить бюджет - все коротко и ясно. Ни к чему хорошему это не приведет.

Далее - прямая речь собеседников «360».

Для потребителя, наверное, самый главный вопрос: что ему могут продать опасное для жизни, например, из крепких напитков? Не секрет, что у нас многие бутлегеры покупают пустые бутылки <…> мелкотоварными партиями, даже с подарочными коробами из-под чего угодно. Туда заливают бог знает что и через Сеть продают. То есть интернет сейчас является основным каналом сбыта.

Telegram-канал «360» запустил опрос для читателей, чтобы узнать их мнение о соответствующей инициативе. Всего проголосовали 688 человек. Из них 175 (25,4%) выступили против онлайн-продажи спиртного, 163 (23,6%) поддержали эту идею. Еще 312 (45,3%) респондентов отметили, что не употребляют алкоголь и другим не советуют.

Здесь немного неправ представитель Минфина. Минусов больше, чем плюсов, если справедливо и хладнокровно оценивать ситуацию. Понятно, что Минфину обязательно надо пополнять бюджет, поскольку ведомство заинтересовано в пополнение бюджета. Но ситуация ровно перевернутая, потому что минусов реально больше, чем плюсов.