30 марта 2024, 09:22

Овчинский рассказал о пользе продукции компаний Москвы для животноводов

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На сегодняшний день в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных площадок. Их продукция находит применение во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Благодаря столичным промышленникам станет удобнее проводить мониторинг здоровья, а также сертифицировать сельскохозяйственных животных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учета нефтепереработки)», - подчеркнул он.

Для этого власти города предоставляют предприятиям антикризисные инструменты и более 20 системных мер поддержки, напомнил Овчинский. Среди них - льготные займы и компенсации. Благодаря им промышленники могут экономить собственные средства и направлять их на расширение своего производства и ассортимента.

В 2023-м этой поддержкой воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию, отметил руководитель департамента. В том же году компания нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%.

«А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», - указал Овчинский.

Ассортимент компании ISBC, помимо прочего, включает и двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных.

В 2023-м их производство выросло на 20%. Эти метки изготавливают из полиуретана. Особая крепежная система устройств сводит к минимуму риск срыва метки, а специальные вентиляционные отверстия на бирке ускоряют процесс заживления места имплантации и делают его менее травматичным.

Система столичного производителя «Спектрально-динамические системы» - резидента технопарка «Мосмедпарк» - с успехом завершила первый этап опытной эксплуатации системы ежедневного мониторинга здоровья крупного рогатого скота.

Результаты исследований показали, что она способна на 20-50% снизить заболеваемость животных. Установленный на шее коровы датчик собирает волновой сигнал и передает его на сервер компании, затем данные направляют ветеринару.

Система дает возможность обнаружить, например, мастит у коров на ранней стадии. А своевременное выявление заболевания и начало лечения позволяют прибегнуть к минимальному использованию антибиотиков.

Москва
30 марта 2024, 09:01
Меры безопасности усилили возле мемориала у «Крокус Сити Холла»
РИА «Новости»
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Рядом с мемориалом около концертного зала «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности, начался досмотр приходящих возложить цветы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рядом с мемориалом установлена сцена, проход к ней со стороны МКАД перекрыли ограждениями. Сотрудники полиции начали тщательно досматривать всех, кто пришел возложить цветы. Кроме того, на пути к «Крокусу» от метро «Мякинино» установили металлодетекторы.

Также мемориал в память о погибших начали проверять кинологи с собаками. В субботу у «Крокуса» заупокойную литию отслужит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Вечером 29 марта стало известно, что следователи завершили работу на месте теракта в «Крокусе». На данный момент в рамках дела проходят девять человек: четверо нападавших, а также пятеро обвиняемых в передаче автомобиля и денег террористам.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 01:36
Панихиду у «Крокуса» на девятый день трагедии совершит архиепископ РПЦ
РИА «Новости»
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Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) совершит панихиду у стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в субботу, 30 марта. Это будет девятый день после трагедии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на настоятеля Никольского собора Красногорска, священника Василия Лосева.

«Завтра в 12:00 будет совершаться панихида. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ее совершит архиепископ Фома на месте трагедии, на месте мемориала», - рассказал священник.

До этого в Никольском соборе Красногорска отслужат две литургии в 07:00 и 08:30. После каждой из них в церкви совершат панихиды.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли кресла в зале и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека.

Красногорск Священники РПЦ Патриарх Кирилл Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 23:52
«Нужны преференции». Председатель профсоюза мигрантов объяснил, почему не работает оргнабор специалистов
РИА «Новости»
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Министерство труда и соцзащиты России предложило создать механизм организованного целевого набора для иностранных специалистов. Пока трудовые мигранты чаще выбирают другие способы устроиться на работу. Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказал, как стоит доработать эту идею.

По словам Каримова, на сегодняшний день трудовые мигранты не спешат ехать в Россию по организованному набору, а выбирают другие пути. Чтобы изменить эту ситуацию, надо предусмотреть какие-то преференции для специалистов, участвующих в программе оргнабора, сделав ее более привлекательной.

«Например, отработал два года трудовой мигрант по организованному набору, можно предоставить ему право оформить, например, разрешение на временное проживание на территории РФ или вид на жительство. Вместо этого разработчики почему-то говорят: вот два года и все, больше нам не надо. Хотя на самом деле, если человек отработал два года на стройке, он превращается в какого-то специалиста. <…> Зачем ограничивать время его работы на территории РФ», - заявил Каримов.

Также, по его словам, в перечень необходимых документов для участия в оргнаборе надо добавить медицинскую справку об отсутствии социально опасных заболеваний.

Ранее эксперт Юрий Московский сравнил идею Минтруда обязать трудовых мигрантов, приехавших по организованному набору, работать по своему профилю с мечтой о крепостном праве.

Мигранты Россия Работа Интервью
29 марта 2024, 23:40
Стало известно значение фразы матери террориста из «Крокуса» про шахида
Телеканал «360»
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Заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев рассказал, что могла иметь в виду мать террориста Шамсидина Фаридуни, когда заявила, что ее сыну не стать шахидом. Значение этого слова, а также вероятный смысл фразы женщины он объяснил в беседе с RT.

Муассар Заргарова, проживающая в Таджикистане, обратилась к сыну со словами, зачем он это сделал, ведь шахидом он никогда не станет.

Лингист объяснил, что «шахид» переводится с арабского как «свидетель».

«То есть человек, который погиб, свидетельствуя об Аллахе, и погиб определенным образом. В некоторых случаях к шахидам причисляют жертв терактов», - пояснил Силантьев.

Что касается Фаридуни, то он не может считаться шахидом, так как выжил в теракте и был задержан. Силантьев подчеркнул, что «шахидов живых не бывает». Можно предположить, что мать боевика имела в виду то, что нельзя стать шахидом, убивая невинных людей. Ими становятся люди, погибшие за правое дело во имя Аллаха.

Ранее сообщили, что следственная группа завершила работу в «Крокус Сити Холле» около 21:30 по московскому времени в пятницу, 29 марта.

Стрельба Терроризм Теракт в «Крокусе»

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