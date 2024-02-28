Ответственность для всех одинакова. Кому грозит наказание за дискредитацию ВС России

Он напомнил, что наказание за дискредитацию ВС России прописано в Уголовном кодексе. Документ един для всех жителей страны, вне зависимости от статуса и регалий.

«Тут не имеет значение, будет ли это представитель шоу-бизнеса или политик, который покинул территорию РФ, или иное физическое лицо, также дискредитировавшее Вооруженные силы России. <…> Не имеет значения, кто конкретно дискредитирует», - указал адвокат.

Разница заключается только в том, где на данный момент человек, который дискредитировал российскую армию. Если нарушитель находится в стране, правоохранители примут все необходимые меры для его задержания и последующего наказания, первично привлекут к административной ответственности, а за повторный проступок - по статье УК РФ.

Если человека объявили в розыск или арестовали заочно, то при пересечении российской границы его задержат и примут необходимые меры для привлечения нарушителя к ответственности, резюмировал адвокат.

Накануне за распространение фейков об армии России заочно арестовали экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова *. По статье бывшему парламентарию грозит до 10 лет лишения свободы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.