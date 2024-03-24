«Отвагу должны оценить». В ГД призвали наградить школьников за героизм в Crocus City Hall

«Все мы слышали о подвиге 15-летнего Ислама, который вывел из здания Crocus City Hall более 100 человек, тем самым спас их жизни. Оказалось, что помимо него в спасении людей участвовали еще три парня: два Артема и Никита», - сообщил Колунов.

Они также помогали зрителям, вышли из здания в числе последних. Вместе школьникам удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу.

«Героизм парней, их мужество и отвага должны быть оценены по праву. Предложение с просьбой рассмотреть возможность присвоения ребятам госнаград направлю на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева в ближайшее время», - заявил он.

Сначала стало известно о подвиге 15-летнего Ислама - мальчик подрабатывал в гардеробе концертного зала. Он выводил людей из здания, действуя по инструкции. Родители парня заявили, что очень гордятся сыном.

Второй подросток - 14-летний Артем - тоже работал в день теракта в Crocus City Hall. Когда началась стрельба, парень был у входа. Но он кинулся за толпой , которая оказалась в тупике, чтобы вывести людей к служебному проходу.

Мама школьника рассказала, что он отвел всех подальше от здания, кого-то проводил до метро, кого-то - на парковку.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь.

Погибли 137 человек , пострадали 180 посетителей. Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall.