«Отсутствует одна щека». Жительница Уфы получила увечья после косметологической процедуры
Жительница Уфы Олеся сделала smas-процедуру в одной из косметологических клиник города, после чего получила увечья лица. Она рассказала «360», как именно проходили болезненные процедуры.
Попросила убавить мощность Олеся обратилась в клинику в ноябре 2021 года. Сотрудница предложила ей smas-лифтинг, после чего клиентка уточнила название аппарата и согласилась на процедуру. Она проходила очень болезненно, но косметолог просила Олесю потерпеть «для лучшего эффекта».
«Я попросила ее убавить мощность, но она сказала мне: „Давай потерпи, сейчас сделаем очень-очень мощно, и тогда все будет супер. Она еще три раза дотронулась этой штукой, мне было очень больно, я попросила, чтобы она убавила“, - отметила девушка.
Была такая привычка На следующий день одна щека Олеси отекла и покраснела, повысилась температура. Клиентка написала косметологу, но та не отвечала.
«Я начала ей писать, звонить. Она не отвечала, у нее была такая привычка: она говорила, что первые 72 часа не отвечает своим пациентам, чтобы они сами пережили весь этот шок, который бывает», - призналась Олеся.
Когда девушка все-таки дозвонилась до косметолога, та порекомендовала сначала пропить курс лекарств, а потом сделать процедуру «Раддиес».
Просто отсутствует одна щека «Он эту впадину вытолкнет, и все будет хорошо. Получается, у меня еще воспаление не прошло, а она иголкой все там расковыряла. Началось у меня повторное воспаление», - рассказала пострадавшая клиентка.
По ее словам, препарат повел себя не так, как рассчитывала сотрудница клиники - вещество затекло под глаз и образовало водянистую опухоль. После этого косметолог предложила Олесе еще одну процедуру, после которой лицо вновь опухло, отметила девушка. В результате клиентка сделала УЗИ и предъявила его в клинике.
«Воспаление держалось около года. Инфильтрат начал проходить месяц назад. Сейчас у меня просто отсутствует одна щека», - заключила Олеся.
Клиника опровергла факт побочных эффектов В клинике заявили, что Олеся обожгла себе лицо китайским аппаратом для липосакции. При этом сотрудница организации подтвердила, что косметологи делали Олесе «Раддиес», контурную пластику височной области и фотоомоложение.
«Если у кого-то есть побочные эффекты, мы сразу решаем этот вопрос. Чтобы я кому-то испортила лицо? Такого нет вообще», - указала сотрудница клиники.
Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова предостерегла от проведения самостоятельных инъекций филлерами. По ее словам эта процедура представляет из себя малоинвазивную хирургию и может быть опасной для здоровья.