Отрасль на паузе. Что будет с детским отдыхом в Анапе после разлива мазута

Решение по летнему отдыху детей в Анапе будет зависеть от новостей по состоянию моря и пляжа, рассказала специалист.

«Мы находимся в ситуации, когда любой негативный комментарий в СМИ увеличивает количество отмен бронирования. Конечно, это бьет и эмоционально, и финансово по людям, которые работают над уборкой пляжей», - отметил он.

После разлива нефтепродуктов крупные госкомпании начали отменять бронирования. Оплаты тоже пока на паузе, и отрасль не получает деньги на подготовку к летнему сезону. Если ситуация не изменится, лагеря недополучат минимум 50% загрузки, отметил глава АДЛИЗК.

По его словам, пляжи к началу нового сезона очистят от мазута, если из моря не будет новых выбросов. Однако учреждения должны быть готовы к любому раскладу. Если дети не приедут, без помощи государства лагеря разорятся, предупредил Гаврилов.

«Сейчас мы делаем все для того, чтобы сезон состоялся. Для нас самое главное - не потерять отрасль», - заключил он.

Ученые продолжают искать эффективные методы очистки пляжей от мазута. Один из способов заключается в использовании минерала глауконита для растворения мелких фракций мазута.

Анапа - один из главных курортов для детского отдыха. После разлива мазута отрасль находится на паузе. Чего ждать в новом сезоне, в беседе с РБК рассказал председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.