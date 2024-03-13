«Оторвала лапу коту». На Алтае пенсионерка отравила козла соседей из-за участка земли

«У нас с 2021 года тянулся конфликт из-за переулка. Соседка стала на него претендовать, хотя этот участок земли считается общественным. После этого она сначала уничтожала имущество, дело даже доходило до суда. А потом перешла на животных. Сначала вырвала лапу моему коту, потом отравила двух дойных коз и козла», - рассказала собеседница «360».

Женщина отвозила погибшее животное на экспертизу, которая подтвердила отравление. Однако, когда она обратилась в полицию, там ей отказали в возбуждении уголовного дела. По словам жительницы Славгорода, полицейские не приняли во внимание наличие свидетелей. От безысходности она решила предать это дело общественной огласке.

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