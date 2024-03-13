13 марта 2024, 22:31

«Оторвала лапу коту». На Алтае пенсионерка отравила козла соседей из-за участка земли

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В Славгороде соседи не поделили участок земли, что привело к многолетней «войне». Одна из женщин пошла на радикальные меры и отравила породистого козла своей оппонентки. Пострадавшая рассказала «360», что стало причиной гибели питомца.

«У нас с 2021 года тянулся конфликт из-за переулка. Соседка стала на него претендовать, хотя этот участок земли считается общественным. После этого она сначала уничтожала имущество, дело даже доходило до суда. А потом перешла на животных. Сначала вырвала лапу моему коту, потом отравила двух дойных коз и козла», - рассказала собеседница «360».

Женщина отвозила погибшее животное на экспертизу, которая подтвердила отравление. Однако, когда она обратилась в полицию, там ей отказали в возбуждении уголовного дела. По словам жительницы Славгорода, полицейские не приняли во внимание наличие свидетелей. От безысходности она решила предать это дело общественной огласке.

В Санкт-Петербурге сосед по дому избил школьника за то, что тот громко слушал музыку. Подросток попал в больницу с ушибами и острым ринитом.

Суд Женщины Животные Полиция
13 марта 2024, 20:45
Восьмилетний мальчик погиб в коллекторе под Саратовом
Freepik
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Ребенок погиб в промоине в городе Балакове. Двух работников предприятия «Балаково-Водоканал» приговорили по делу о халатности к тюремным срокам, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что в период с 2021 по 2023 годы предприятие не ремонтировало канализационный коллектор, что привело к разрушению трубы и размытию грунта. В результате 28 февраля 2024 года восьмилетний мальчик провалился в шестиметровый коллектор и погиб.

Балаковский районный суд вынес приговор по уголовному делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Экс-руководитель и инженер «Балаково-Водоканал» получили три и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении соответственно. Также им запретили работать в государственных и муниципальных предприятиях.

Ранее в Хабаровске школьница упала в канализационный люк, когда пыталась спасти брата, и погибла.

Саратов Суд Дети
13 марта 2024, 19:58
Умер вице-президент «Лукойла» Робертус
РИА «Новости»
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Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер на 54-м году жизни. Об этом сообщили на сайте компании.

«За 30 лет работы в „Лукойле“ Робертус завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. Его труд отмечен государственными и ведомственными наградами», - указали в некрологе.

В пресс-службе компании также отметили, что свою карьеру топ-менеджер связал исключительно с «Лукойлом», куда он пришел сразу после окончания института на должность экономиста.

Робертус был семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту. На сайте МАИ сообщили, что он спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов.

Россия Заводы
13 марта 2024, 19:53
Стало известно, кто из звезд не поет под фонограмму
Freepik
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Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, кто из российских артистов выступает без использования фонограммы, как это делал народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист России Николай Носков. Его слова передало издание News.ru.

«Живи сейчас Иосиф Кобзон, назвал бы его в первую очередь, это старая школа, ответственность перед зрителем, никакой халтуры даже во время трехчасового концерта», - заявил Бабичев.

Критик подчеркнул, что видит профессионализм и мастерство таких исполнителей, как Олег Газмановов, Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков и Леонид Агутин. Он также включил в список Сергея Лазарева и Лолиту.

Однако музыкальный специалист уточнил, что некоторые из этих исполнителей все же могут прибегать к небольшим махинациям: например, работать в дабл или исполнять одну песню под фонограмму, чтобы успеть дать связкам отдохнуть.

Ранее назвали самых востребованных российских звезд.

Концерты Песни Россия Музыка
13 марта 2024, 19:47
Суд в Петербурге отказался разводить поженившихся в Копенгагене девушек
РИА «Новости»
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Мировой судья судебного участка № 189 Санкт-Петербурга отказал в расторжении брака двум девушкам. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что в 2017 году девушки заключили брак в Копенгагене, уточнила она. Брак продержался шесть лет, в феврале 2023-го пара прекратила отношения.

«Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд», - пояснила Лебедева.

Суд, изучив, эти материалы, отказался принимать заявление о разводе. Такое постановление, по словам главы пресс-службы, было обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, регулирование семейных отношений в России осуществляется согласно принципам добровольности брачного союза мужчины и женщины. Чего в данном случае не было, указала Лебедева.

Во-вторых, нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречит основам правопорядка России.

С учетом того, что применение иностранного семейного права в этом случае было невозможно, суд не стал принимать заявление женщин.

«Девушки, в Копенгаген!» - рекомендовала Лебедева.

(Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено. Пропаганда нетрадиционных отношений также запрещена на территории РФ).

Санкт-Петербург Суд

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