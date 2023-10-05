Отопительный сезон в Петербурге начнется 6 октября
Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнется с 12:00 пятницы, 6 октября. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Уточняется, что с этого дня теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Решение связано с прогнозом устойчивого похолодания в городе.
«Теплоснабжающие организации и жилищно-коммунальное хозяйство города полностью готовы к началу отопительного сезона», - процитировала пресс-служба губернатора Александра Беглова.
Он заверил, что необходимые запасы топлива есть, так что «зимой в домах петербуржцев будет тепло и комфортно».
С того же дня отопительный сезон начнется в Воронеже.
Периодическое протапливание в Петербурге началось еще 2 октября. Тепло поступает в социальные учреждения. Протапливание жилых домов проводится по решению УК.
«Фонтанка» отметила, что в этом году отопление пустят позже, чем в последние три года. К примеру, в прошлом году о начале отопительного сезона объявили 3 октября, а в 2021-м и вовсе 20 сентября.