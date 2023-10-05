Отопительный сезон в Петербурге начнется 6 октября

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Уточняется, что с этого дня теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Решение связано с прогнозом устойчивого похолодания в городе.

«Теплоснабжающие организации и жилищно-коммунальное хозяйство города полностью готовы к началу отопительного сезона», - процитировала пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Он заверил, что необходимые запасы топлива есть, так что «зимой в домах петербуржцев будет тепло и комфортно».

С того же дня отопительный сезон начнется в Воронеже.

Периодическое протапливание в Петербурге началось еще 2 октября. Тепло поступает в социальные учреждения. Протапливание жилых домов проводится по решению УК.

«Фонтанка» отметила, что в этом году отопление пустят позже, чем в последние три года. К примеру, в прошлом году о начале отопительного сезона объявили 3 октября, а в 2021-м и вовсе 20 сентября.