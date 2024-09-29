Отношение работодателей в возрастным кандидатам в России изменилось

В Москве резюме претендентов на руководящие должности составили 32% от общего количества резюме мужчин и 14% - женщин старше 50 лет. На общих основаниях берут на работу пенсионеров 40% столичных работодателей, еще 27% - на отдельные должности.

В пресс-службе SuperJob отметили, что российский рынок труда сейчас находится под влиянием демографических процессов, которые привели к кадровому голоду в экономике. Подбор персонала стал сложнее, и работодатели реализуют две стратегии. Во-первых, больше вкладывают в удержание персонала, а во вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями.

В регионах, где кадровый дефицит ощущается острее, более лояльны к соискателям пенсионного возраста. По России в целом 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров, еще 30% берут таких кандидатов на отдельные позиции. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Среди наиболее популярных должностей у москвичей старше 50 лет - инженер (зарплатные ожидания - 120-350 тысяч рублей), менеджер по продажам (у мужчин - 120-320 тысяч рублей, у женщин - 90-200 тысяч рублей), учитель (90-150 тысяч рублей) и врач (150-350 тысяч рублей).

Если раньше пик зарплатных ожиданий специалистов различных профессиональных групп приходился на возраст 30–39 лет, указали в исследовании, то сейчас и 40-49-летние кандидаты стали реже демпинговать на рынке труда и также часто рассчитывают на достойную зарплату.