26 мая 2024, 10:34

Отметившие 80-летний юбилей россияне получат двойную пенсию в июне

РИА «Новости»
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В июне части россиян начислят повышенную пенсию. Ее получат те, кто в мае отметил 80-летний юбилей, сообщила «Парламентская газета».

В статье уточнили, что размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии. В 2024 году сумма достигла 8134 рублей и 88 копеек. Таким образом, выплата будет равняться 16 269 рублям.

Прибавку назначат с даты рождения, но поступят деньги только со следующего месяца. Подавать какие-либо дополнительные заявления не нужно - процесс автоматизировали.

Надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости. Ее не распространят на тех, кому выплачивают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца. Не стоит рассчитывать на повышенные выплаты и инвалидам первой группы после 80 лет.

Подмосковных пенсионеров предупредили об участившихся случаях мошенничества : злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что якобы выявили неучтенный стаж. Своим жертвам они предлагают оформить заявление на увеличение пенсии и просят продиктовать полученный в СМС-сообщении код, получая таким образом доступ к аккаунту госуслуг или мобильному банку.

Пенсия Выплаты в России Россия Деньги
26 мая 2024, 04:57
Россиянам рассказали, у кого могут изъять земельный участок
РИА «Новости»
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Россияне могут лишиться земельного участка, если своевременно не зарегистрируют его в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат объяснил, что органы местного самоуправления выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, внесенных в госреестр. При этом внесение в него таких сведений не означает, что право зарегистрировано.

«Если проведенные органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости», - пояснил он.

Гаврилов добавил, что участком можно распоряжаться только при его регистрации в ЕГРН. При этом информация об объекте должна отражаться на портале госуслуг и в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил расширить действие льготной программ доступного арендного жилья езе и на регионы в Арктической зоне , чтобы сократить отток населения и привлечь специалистов.

Госдума РФ Россия Недвижимость
25 мая 2024, 21:35
Организатора БСМ-вечеринок Екатеринбурга обвинили в оскорблении чувств верующих
РИА «Новости»
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Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru, задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

По словам Словиковского, богохульство силовики разглядели на трех фотографиях, которые скачали из закрытого Telegram-чата, где публиковались анонсы предстоящих вечеринок.

По словам собеседника журналистов, стилизованный венок на голове девушки следователи приняли за терновый венец Христа, а металлические швеллеры в виде буквы «Х» за православный крест.

«Эпизод в деле касается перфоманса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что „грех“ - это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать?», - рассказал Словиковский.

Мужчина добавил что после предварительной беседы следователь его отпустил, но попросил прийти на допрос 27 мая. Обвиняемый пообещал, что пойдет туда с адвокатом.

В конце прошлого года сотрудники Росгвардии сорвали вечеринку в екатеринбургском клубе Fame. Силовиков сопровождал бывший депутат Законодательного собрания области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он заявил, что в ходе проверки обнаружили н емаркированный алкоголь и табачную продукцию.

Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru , задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Уголовное дело Россия Екатеринбург
25 мая 2024, 18:56
Рейд против фотографов с экзотическими животными провели в Сочи
РИА «Новости»
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Проверку незаконной деятельности фотографов, эксплуатирующих животных, провели сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. По итогам рейда они составили шесть административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Директор департамента Святослав Ершов заявил, что такие рейды в преддверии летнего сезона сотрудники проводят регулярно. Он подчеркнул, что использование экзотических животных в коммерческих целях в Сочи строго запрещено.

Ершов призвал жителей и гостей города-курорта сообщать о каждом подобном случае в администрацию или вызывать полицию.

Мониторинг за соблюдением правил обращения с экзотическими животными в Сочи привел к неожиданному результату. Следящие за городскими камерами правоохранители заметили мужчину, который нес в руках мертвого дельфина. Любителем морской фауны оказался объявленный в федеральный розыск наркоторговец.

Сочи Правила Животные
25 мая 2024, 12:05
Три новых объекта появятся в Москве по программе создания мест приложения труда
РИА «Новости»
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Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появятся в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Один из них будет находиться в САО, два — в ТиНАО.

Как уточнил глава города, инвесторы возведут логистический комплекс в Краснопахорском районе (ТиНАО), административно-деловой комплекс в Левобережном районе (САО) и общественное здание в районе Коммунарка (ТиНАО).

«И городу, и инвесторам, и жителям реализация программы [мест приложения труда] выгодна: бизнес получает желаемые льготы на развитие, город - экстенсивное и равномерное инфраструктурное наполнение своих территорий, горожане - качественную разнообразную застройку и возможность работать рядом c домом», - отметил руководитель проекта Luzhniki Collection, (Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ) Анатолий Потапов.

Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ сотрудничает с Москвой по этой программе на Лужнецкой набережной, продолжил он. Речь идет о многофункциональном жилом комплекса Luzhniki Collection.

«Соглашение с городом по данной программе подразумевает строительство трех бизнес-центров совокупной площадью более 100 тыс. кв. м в границах старой Москвы и в ТиНАО», - подчеркнул руководитель проекта.

За четыре года программа создания мест приложения труда охватила практически все районы Москвы. В рамках ее реализации заключили уже более 100 соглашений с инвесторами - в городе возведут свыше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появятся в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Один из них будет находиться в САО, два - в ТиНАО.

Работа Москва

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