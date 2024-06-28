Отмену моратория на смертную казнь предложили рассмотреть в России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Об этом сообщил ТАСС.
По мнению председателя СК, в отдельных случаях такая мера необходима.
«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», - подчеркнул он.
Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркнул, что при действующей Конституции смертная казнь - недопустимая мера. А замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева допускала, что смертную казнь в стране вернут.