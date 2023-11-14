Отмену моратория на смертную казнь исключили в России

В России действует более строгий по сравнению с международным правом режим неприменения смертной казни. В стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.

«Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», - подчеркнул Логинов.

Члены Совета по правам человека в октябре заявили об отсутствии оснований отменять мораторий на смертную казнь. По их мнению, не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных людей.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявил, что в вопросе возвращения смертной казни важно узнать мнение общества. Сам он выступил против такого вида наказания по религиозным соображениям.