14 ноября 2023, 00:20

Отмену моратория на смертную казнь исключили в России

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Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в России, заявил замглавы Минюста Андрей Логинов. Его слова привело РИА «Новости».

В России действует более строгий по сравнению с международным правом режим неприменения смертной казни. В стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.

«Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», - подчеркнул Логинов.

Члены Совета по правам человека в октябре заявили об отсутствии оснований отменять мораторий на смертную казнь. По их мнению, не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных людей.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявил, что в вопросе возвращения смертной казни важно узнать мнение общества. Сам он выступил против такого вида наказания по религиозным соображениям.

Законы Смертная казнь Россия
14 ноября 2023, 00:10
Эвакуированных из Газы россиян в Домодедово встречали родственники и волонтеры
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Прибывших из сектора Газа россиян в аэропорту Домодедово встречали родственники, волонтеры и специалисты оперштаба. Один из встречающих, молодой студент-медик, рассказал, что ждет маму и других близких, которые прилетели бортом МЧС из Каира.

Юноша признался, что узнать о приезде родственников удалось не сразу, в секторе Газа не работает связь и практически нет Интернета. Выйти на связь удалось отцу парня, он работает в секторе Газа врачом и остался в анклаве, где очень нуждаются в его помощи.

«Рассказали очень много страшного. <…> Жили в школах и в больницах, не было электричества, негде было мыться», - рассказал собеседник «360».

Молодой человек сообщил, что живет в Москве третий год, в российской столице он учится в медицинском вузе.

Первый борт МЧС РФ вывез из Каира 70 россиян, в том числе 28 детей, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах». Прибывших обеспечили питанием и водой, их разместят в пунктах временного пребывания. Россиянам помогают с оформлением документов, а также оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Израиль Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 23:56
Семья мигрантов покинет Россию из-за своих детей, бросавших камни в учительницу
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Семью проживавших в Новосибирской области таджиков выдворят из России из-за хулиганства их детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверку организовали после появления в Сети сообщений о том, что дети приезжих забросали учительницу камнями. Впоследствии правоохранители выяснили, что мать несовершеннолетних в 2023 году трижды привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Уроженке Таджикистана сократили срок пребывания в России и обязали семью покинуть страну за три дня. Женщина воспитывала сына и дочь 12 и семи лет, но по прибытии в РФ поставила на учет только себя. Отец детей оставался на заработках на родине.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявил, что сотрудники силовых ведомств должны усилить контроль за иностранцами , получающими гражданство РФ и разрешение на временное проживание в стране. По его словам, за нарушение закона мигрантов нужно выдворять из страны.

Прокуратура РФ Мигранты
13 ноября 2023, 23:24
Спасатели встретили в аэропорту Домодедово 70 эвакуированных из Газы россиян
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Специалисты МЧС встретили в аэропорту Домодедово 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывших граждан РФ разместят в пунктах временного пребывания. Для них организуют питание и подготовят теплые вещи. Особое внимание уделят детям.

В ведомстве добавили, что в Египте российские спасатели продолжают работать с людьми, которые пересекли КПП «Рафах». Гражданам РФ помогают с оформлением документов, а также оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

«Они обеспечены питанием и водой», - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели развернули в Домодедове оперативный штаб для встречи эвакуированных из сектора Газа россиян. В первую группу вошли 70 человек, в том числе 28 детей. Граждан РФ вывезли из анклава в Египет на автобусах. Вторую группу россиян планируют доставить в Москву в среду.

Первый самолет с вывезенными и палестинского анклава россиянами приземлился в столичной воздушной гавани вечером 13 ноября. Воздушное судно вылетело из Каира. Там эвакуированные выразили благодарность всем, кто помог им покинуть сектор Газа. Россияне заявили, что их «вытащили из ада».

МЧС РФ Аэропорт Домодедово Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 22:03
Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ
РИА «Новости»
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Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», - сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, со второй половины 2024 года средний индекс по субъектам России изменится в зависимости от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Московской области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Ленинградской области - 10,2%, а в Хакасии - 4%.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год количество просрочивших выплаты по кредитам превысило 21 миллион человек. Больше всего таких людей насчитали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Свердловской и Московской областях.

Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

ЖКХ Россия Деньги

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