Открытые встречи с экспертами пройдут в пространстве Москвы на выставке «Россия»
Открытые встречи с экспертами по вопросам благоустройства и городской среды пройдут в пространстве Москвы на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.
Гости выставки с 21 ноября по 3 декабря смогут посетить 30-минутные выступления приглашенных экспертов.
Денис Тятлин, основатель стартапов и резидент инновационного центра «Сколково», 25 ноября обсудит с гостями экологические проекты.
Писатель и историк русской кухни Павел Сюткин выступит 30 ноября и расскажет о Москве, как об одной из гастрономических столиц мира.
Кроме того, режиссер Владимир Машков 2 декабря поделится своим мнением о том, как искусство влияет на культурный облик города.
Выставка-форум будет бесплатной для посетителей и продлится до 12 апреля 2024 года. Подробное расписание можно найти по ссылке.
Также для пространства Москвы на выставке-форуме «Россия» создали специальный аудиогид. Гостей масштабной экспозиции столицы поприветствует телеведущий Дмитрий Губерниев.