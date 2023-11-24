Открытые встречи с экспертами пройдут в пространстве Москвы на выставке «Россия»

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Гости выставки с 21 ноября по 3 декабря смогут посетить 30-минутные выступления приглашенных экспертов.

Денис Тятлин, основатель стартапов и резидент инновационного центра «Сколково», 25 ноября обсудит с гостями экологические проекты.

Писатель и историк русской кухни Павел Сюткин выступит 30 ноября и расскажет о Москве, как об одной из гастрономических столиц мира.

Кроме того, режиссер Владимир Машков 2 декабря поделится своим мнением о том, как искусство влияет на культурный облик города.

Выставка-форум будет бесплатной для посетителей и продлится до 12 апреля 2024 года. Подробное расписание можно найти по ссылке.

Также для пространства Москвы на выставке-форуме «Россия» создали специальный аудиогид. Гостей масштабной экспозиции столицы поприветствует телеведущий Дмитрий Губерниев.