Открытые прослушивания московского проекта «Музыка в метро» начнутся 20 ноября

«Проект „Музыка в метро“ с каждым годом становится все масштабнее. Артисты любят его за шанс заявить о себе и найти своего слушателя, а пассажиры - за возможность отвлечься в дороге», - отметил Ликсутов.

Более 500 артистов и музыкальных коллективов уже подали заявки на участие. Их будут принимать на сайте до 12 ноября. Победителей следующего этапа выберет профессиональное жюри из экспертов-партнеров проекта.

Участниками проекта «Музыка в метро» могут стать как профессиональные музыканты, так и начинающие исполнители. Они получат возможность выступать на станциях в течение года в удобное для себя время.

Недавно в рамках акции на станции «Курская» выступила певица Zivert.