19 марта 2024, 10:28

Открытие неба в аэропорту Сочи сочли преждевременным

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Режим «открытого неба» в аэропорту Сочи вводить преждевременно. Такое решение может иметь негативные последствия. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минтранса.

«Введение режима „открытого неба“ может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным», - отметил собеседник агентства.

Он подтвердил, что аэропорт Сочи - «крупный хаб юга России» - запросил для себя «открытое небо». Такое решение позволит зарубежным компаниям выполнять перелеты через Сочи в третьи страны, в первую очередь дружественные России. Однако приоритетом остается все же развитие внутреннего туризма.

В конце февраля стало известно, что Украина также ведет консультации с регуляторами из США и Евросоюза по теме открытия неба над страной. Это связано со «сложными вопросами безопасности», так что конкретных решений и сроков пока нет.

Авиация Туризм Сочи Самолеты Россия
19 марта 2024, 10:57
Петербуржец получит от властей четыре миллиона рублей за незаконное содержание в СИЗО
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Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Ему пришлось провести в изоляторе больше четырех лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», - отметил петербуржец в иске.

Адвокат истца Антон Кузнецов указывал на оправдательный приговор для Горностаева с правом на реабилитацию.

Горностаев из-за подозрений находился в изоляторе четыре года восемь месяцев и 15 дней. Он получит четыре миллиона рублей из казны Российской Федерации за моральный вред.

Ранее петербуржец добился через суд у клиники выплаты три миллиона рублей за неудачную имплантацию зубов. Руководство медучреждения не спешило выплачивать компенсацию. Однако после предупреждения судебного пристава о дополнительных 200 тысяч рублей в случае неуплаты в срок вся сумма поступила пострадавшему.

Санкт-Петербург Суд Приговоры
19 марта 2024, 10:34
Футболиста Промеса отправили в тюрьму в Дубае
РИА «Новости»
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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заключили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Промес оказался не в экстрадиционной тюрьме «Аль-Авир», а в тюремном комплексе, расположенном рядом с аэропортом Дубая.

Задержание спортсмена произошло по запросу нидерландской прокуратуры. Его обвинили в незаконной перевозке наркотиков и нападении на двоюродного брата. Ему грозит шесть лет тюремного заключения в родной стране.

Перед экстрадицией Промес может провести значительное время в заключении ОАЭ.

В конце февраля спортсмен не смог вернуться из ОАЭ после сборов. Полиция задержала его в аэропорту. Однако ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса. Адвокат футболиста собирается подать апелляцию для обжалования его приговора.

Наркотики Задержания Спортсмены Спартак Тюрьмы Дубай
19 марта 2024, 10:33
Более 10 участков в Барвихе потребовали вернуть государству
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием вернуть в государственную собственность земли в поселке Барвиха и деревне Жуковка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на иск, который ведомство подало в Одинцовский суд Московской области 22 января 2024 года.

Содержание иска подтвердил источник, знакомый с подробностями дела. В документе указали, что цель обращения - «устранение негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона».

По данным РБК, речь идет о 13 участках в составе 99 гектаров земель, закрепленных за клиническим санаторием «Барвиха». С 1994 года эта территория находилась в ведении Управделами президента.

Из данных Росреестра следует, что общая площадь спорных участков, о которых говорится в иске, составляет 8,02 гектара. По мнению сотрудников Генпрокуратуры, эти земли незаконно приватизировали в начале 2000-х годов.

Ранее в госсобственность вернулся бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который принадлежал АвтоВАЗу. Сейчас предприятие работает под названием «Автозавод Санкт-Петербург».

Генпрокуратура РФ Россия
19 марта 2024, 03:46
В единую базу внесут еще больше данных о россиянах
РИА «Новости»
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В России разработали документ, который позволит расширить данные о жителях страны, содержащиеся в федеральном регистре населения. Об этом сообщил РБК.

«Перечень данных единого ресурса сведений о жителях России планируется расширить. Власти предложили включить в него социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом и информацию о дактилоскопии для мигрантов», - указали авторы поправок к закону «О едином федеральном информационном регистре».

Предполагается, что в единой базе будут содержаться сведения о родительских правах (их лишении, ограничении, восстановлении, изъятии ребенка из семьи, угрозе его жизни и здоровью), об опекунах и попечителях, ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также восстановлении дееспособности. Также в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении.

С 1 сентября российских перевозчиков могут обязать собирать больше информации о пассажирах. Речь идет в том числе о данных банковских карт и IP-адресах россиян. Проект подготовил Минтранс.

Дети Мигранты Законы Семья Россия

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