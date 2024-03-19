Открытие неба в аэропорту Сочи сочли преждевременным

«Введение режима „открытого неба“ может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным», - отметил собеседник агентства.

Он подтвердил, что аэропорт Сочи - «крупный хаб юга России» - запросил для себя «открытое небо». Такое решение позволит зарубежным компаниям выполнять перелеты через Сочи в третьи страны, в первую очередь дружественные России. Однако приоритетом остается все же развитие внутреннего туризма.

В конце февраля стало известно, что Украина также ведет консультации с регуляторами из США и Евросоюза по теме открытия неба над страной. Это связано со «сложными вопросами безопасности», так что конкретных решений и сроков пока нет.