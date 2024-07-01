01 июля 2024, 09:53

Отключения света в Белгороде объяснили «внешним воздействием»

РИА «Новости»
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Утром 1 июля в Белгородской области произошли проблемы со светом из-за внешнего воздействия на объект энергетики. Электроснабжение переключат на резервные схемы, сообщил РИА «Новости» представитель компании «Белгородэнерго».

«В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также в Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям», - сообщил собеседник агентства.

По его информации, аварийные службы уже занялись переводом электроснабжения на резервные схемы. Представитель «Белгородэнерго» заверил, что социально значимые объекты обеспечат электроэнергией от передвижных резервных источников.

Над Белгородской областью сбили девять беспилотников. В Курской области уничтожили семь БПЛА , еще 18 - в Брянской области. В общей сложности за ночь обезвредили 36 дронов.

ЖКХ Электричество
01 июля 2024, 10:31
Москвичей ждут египетские ночи. Вильфанд объяснил причины аномальной жары в столице
РИА «Новости»
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Москву и Подмосковье в течение всей этой рабочей недели ожидает исключительно аномальная температура, близкая к рекордным значениям, заявил в беседе с 360.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В столице прогнозируют жару в диапазоне от +31 до +34 градусов. В области значения могут доходить даже до +36.

«Сейчас мы наблюдаем погоду, которая бывает в самые жаркие периоды в Астрахани», - подчеркнул Вильфанд.

Отдельно он обратил внимание, что погодную картину определяет не только дневной зной, но и температура ночью. А в ночные часы, по его словам, ожидаются действительно фантастически высокие температуры.

Виновник аномальной жары - расположенный над Москвой гребень высокого давления - именно он определяет такую погоду, продолжил Вильфанд. И тонкость тут состоит в том, что гребень находится не у поверхности земли, а на высоте примерно 5-5,5 километра.

Это означает, что в атмосфере нисходящее движение, которое препятствует облакообразованию, пояснил эксперт. То есть лучи не отражаются и не поглощаются облаками, а доходят до земной поверхности.

«Солнечная энергия колоссальная. И еще один фактор - Москва находится в теплой части этого высотного гребня, то есть воздушные массы перемещаются с юга», - пояснил собеседник 360.ru К выходным, по его словам, циркуляция резко поменяется. Вместо гребня прогнозируется так называемый зональный перенос воздушной массы, которая будет переноситься с запада на восток.

«Температура значительно понизится на 5-7 градусов, но говорить о похолодании не приходится, потому что после этого температура будет выше нормы, но всего на 1-2 градуса», - заключил Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара
01 июля 2024, 10:15
Власти Севастополя рассказали о состоянии госпитализированных после ракетного удара
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В больницах Севастополя продолжили лечение 22 пострадавших при ракетном ударе, столько же пациентов остались в Москве. Двое находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей», - сказал он.

Аналогичное количество пациентов, по словам Развожаева, отправили на лечение в Москву. Среди них 12 детей и 10 взрослых. Двое, в том числе ребенок, находятся в стабильно тяжелом состоянии, 15 человек - в состоянии средней тяжести, пятеро - легкой.

Количество госпитализированных по сравнению с предыдущим днем не изменилось. В субботу, 29 июня, Развожаев сообщал о 23 пациентах, проходивших стационарное лечение в Севастополе. В стабильно тяжелом состоянии в Москве находились трое пациентов.

ВСУ атаковали пляж в Севастополе 23 июня. Удары нанесли ракетами ATACMS.

Больницы Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
30 июня 2024, 19:09
Настоящая провокация. Меликов прокомментировал травлю врача в Хасавюрте
Unsplash
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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал недопустимыми действия «псевдообщественника», который устроил травлю врача из-за его просьбы к пациентке снять головной убор во время медицинского обследования. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта <…> Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?» - подчеркнул он.

Речь идет о ситуации с врачом Евгенией Макеевой, травлю которой в Сети устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев).

Глава региона заявил, что полностью поддерживает действия медика и пообещал ей защиту. Кроме того, он предупредил, что провокаторов ждут неминуемые последствия.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить ношение в России закрывающей лицо одежды.

Дагестан Здравоохранение
30 июня 2024, 14:25
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Акунина
РИА «Новости»
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Роскомнадзор заблокировал пользователям из России доступ к книжному сайту BAbook, создателем которого является писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили*). Об этом иноагент сообщил в своем Telegram-канале.

Причиной блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой РКН ранее усмотрел запрещенную информацию. Несмотря на предупреждение, владельцы сайта отказались убрать роман со своего ресурса.

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», - отметил Акунин*.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру». В этих изданиях публиковались фейки о ВС России. Под блокировку по этой же причине также попал сайт «Репортеры без границ».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Книги Роскомнадзор Россия Литература Иноагенты

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