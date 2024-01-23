Отказывать в трудоустройстве из-за службы в армии решили запретить в России

Внести изменения в Трудовой кодекс предложило Государственно-правовое управление при президенте. Поправки подготовили к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду. На заседании их еще не рассматривали.

Пока под запретом отказ в работе по половому признаку, из-за национальности, языка, происхождения, социального положения, наличия детей. Кроме того, нельзя отказывать в заключении трудового договора на основании беременности женщины.

Трудовой кодекс предложили дополнить двумя категориями: граждане, отслужившие по контракту или мобилизации либо пребывавшие в добровольческих формированиях, и люди с инвалидностью. Отказывать последним могут запретить при условии, что у них нет медицинских противопоказаний для работы и есть необходимая для нее квалификация. Что касается бывших военнослужащих, работодателям могут запретить отказывать им в найме в течение года после окончания службы либо завершения контракта. Условия те же: отсутствие противопоказаний по здоровью и соответствие квалификационным требованиям.